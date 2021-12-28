США розглядає можливість вимагати вакцинацію для перельотів по країні, але це навряд чи станется найближчим часом – Фаучі

Доктор Ентоні Фаучі, провідний експерт з інфекційних хвороб США, в інтерв’ю телеканалу MSNBC у понеділок заявив, що влада може розглянути вимогу про вакцинацію для авіаперельотів по країні, адже це б пришвидшило темпи імунізації населення.

"Коли ви робите щеплення обов’язковими, це ще один стимул для того, щоб більше людей було вакциновано", – сказав Фаучі. – "Я думаю, що це те, що слід серйозно розглянути для внутрішніх рейсів".

Щоправда, пізніше того ж дня Фаучі в ефірі CNN сказав, що така можливість є малоймовірною і що американці не повинні очікувати такої вимоги найближчим часом, "лише якщо все кардинально не зміниться".

"Зараз я не думаю, що люди повинні очікувати, що у нас на внутрішніх рейсах буде обов’язкова вакцинація", - сказав Фаучі і додав: "Коли мені поставили це питання, я відповів чесно, що ми й справді це розглядаємо. Але це не означає, що це станеться. Я сумніваюсь, що ми побачимо щось таке у найближчому майбутньому".

Як зазначає Politico, під час брифінгів журналісти регулярно запитують представників Білого дому про те, чи від пасажирів внутрішніх авіарейсів планують вимагати довідку про вакцинацію.

Зокрема, днями президент США Джо Байден запевнив в інтерв’ю ABC News, що хоча й були розглянуті вимоги щодо вакцини для внутрішніх авіаперельотів, за "рекомендаціями, які він отримав, поки що такий крок не потрібний".

В статті використані джерела: СNN, ABC, MSNBC, Politico

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