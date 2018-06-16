Критики Кремля: без вирішення українського питання повернення Росії членства в G8 - неможливе

Російська опозиція вважає, що рівень демократії в Росії і відсутність прогресу в вирішенні української кризи є перешкодами для відродження G8



Російські громадські діячі, що знаходяться в опозиції до Володимира Путіна і його політики, з тривогою сприйняли висловлювання президента США Дональда Трампа про те, що Росію треба було б допустити на зустріч «Великої сімки». Москва офіційно була членом цього клубу демократичних держав з 1997 року по 2014-й, і протягом цього періоду його неофіційно називали «Великою вісімкою». У 2014 році, внаслідок анексії Росією українського Криму, саміт G8 в Москві був скасований, а «вісімка» знову стала «сімкою».



Володимир Кара-Мурза: Росія повернеться в G8 при новій демократичній владі



Голова фонду Бориса Нємцова Володимир Кара-Мурза-молодший в інтерв'ю Російській службі «Голосу Америки» заявив, що зараз повертати Росію в G8 було б явно рано: «Я абсолютно переконаний, що Росія, як одна з найбільш важливих і значимих країн світу, повинна мати повноправне місце в цьому клубі промислово розвинених демократій, але це має статися рівно в той день, і не раніше, коли режим Володимира Путіна змінить демократично обрана російська влада, яка буде поважати правові норми як в нашій країні, так і за кордоном».



Опозиціонер нагадує, що Росію включили в «вісімку» після кількох років серйозних реформ: «Росія була запрошена до «Великої сімки» влітку 1997 року, коли в підсумковому комюніке лідери країн G7 одноголосно заявили, що Росія значно просунулася на шляху як до демократії, так і до ринкової економіки, і вони вважають за необхідне запросити її в цей клуб. Як ми розуміємо, при нинішньому режимі вона нескінченно далека як від демократії, так і від реальної ринкової економіки, тому взагалі незрозуміло, хто і як може піднімати це питання».



На думку Кара-Мурзи-молодшого, світова спільнота повинна добре розуміти різницю між потенційною роллю Росії та реаліями нинішньої російської влади: «Коли ми говоримо, що сьогоднішній путінський режим не повинен мати законного місця за цим столом, то маємо на увазі, що майбутня, демократична Росія його буде там мати обов'язково».



Андрій Козирєв: повертати - рано, розмовляти - треба



Колишній міністр закордонних справ Росії Андрій Козирєв в розмові з кореспондентом Російської служби «Голосу Америки» нагадав, що в 90-х роках Москва прагнула приєднатися до цього елітного клубу: «Коли ‘Група семи’ стала ‘Вісімкою’, ми дуже цього хотіли, і я мрію про те, що колись вона знову стане ‘вісімкою’, і Росія знову стане її членом. Але це клуб демократичних держав, і зараз Росія явно до цього не готова - точно так само, як Радянський Союз не був членом цього клубу».



Козирєв вважає, що зараз G7 стала більш крихкою, але якщо вона збережеться, то для важливих дискусій можна запрошувати представників Москви: «Якщо цей клуб взагалі збережеться, що ще належить побачити - як він буде розвиватися після останнього засідання. Але якщо він збережеться в більш-менш колишньому вигляді, як клуб демократичних держав, то чому б не запросити Росію на засідання і не поговорити про наболілі проблеми, про ті ж Україну та Сирію?»



«Загалом, я бачу різницю між перетворенням G7 в G8, яке, звичайно, повинно відбутися тільки, коли Росія знову стане на шлях демократичних перетворень, і просто розмовою з Росією. Розмовляти - треба», - підсумував екс-міністр.



Володимир Рижков: поки немає прогресу щодо України - повернення не буде



Опозиційний політик, в минулому - лідер Республіканської партії Росії і перший заступник голови Державної думи Володимир Рижков вважає, що заяви Трампа про повернення Росії на засідання G7 пояснюються його тактикою: «Зрозуміло, що головний принцип усієї діяльності Трампа, і в ході його виборчої кампанії, і вже після обрання - це показати, що з усіх питань він повністю протилежний Бараку Обамі, і він все робить з точністю - навпаки. Це стосується і трансатлантичного торговельного партнерства, і протекціонізму, і Сирії, і Росії, і Ірану, і Північної Кореї».



«Однак, навряд чи це призведе до повернення Росії і відтворення G8 без вирішення українського питання, тому що більшість членів нинішньої ‘сімки’ займають іншу позицію. А для того, щоб Росія була повернута в цей клуб, потрібен консенсус. Тому позиція Трампа поки що досить самотня, у всякому разі, Британія, Німеччина, Франція і Канада посідають тверду позицію, що без прогресу в українському питанні це повернення неможливе», - впевнений Рижков.



Зі сказаного політик робить два головні висновки: «Перший - повернення поки що не відбудеться, і другий - така позиція Трампа ще більше підсилює протиріччя між США і їх європейськими союзниками».



Володимир Рижков скептично поставився до можливості приїзду представників Росії на G7 не в якості члена, але для важливої розмови: «Розмовляють з Росією і так, і вони регулярно це роблять, недавно в Росії був президент Франції Еммануель Макрон, також туди їздила канцлер Німеччини Анґела Меркель - тобто, проблеми поговорити немає. Що повернення до формату ‘вісімки’ допоможе вирішити українську кризу - я думаю, що ніякої ймовірності цього немає, тому що Путін знову під час своєї останньої‘прямої лінії’ повторив, що його позиція залишається незмінною. Це означає, що незалежно від того, чи перебуває він у цьому клубі чи ні, нічого не змінюється».

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