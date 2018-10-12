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Суддя хоче прискорити рішення про вирок Манафорту

  • Голос Америки

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Суддя федерального суду, який головував під час розгляду судової справи стосовно Пола Манафорта у Вірджинії, наполягає на прискоренні винесення вироку колишньому голові передвиборчої кампанії Трампа, повідомляє USA Today.

Це може вплинути на окрему угоду Манафорта про співпрацю з спецпрокурорм Робертом Мюллером, який веде слідство стосовно можливого втручання Росії у президентські вибори США 2016 року.

Суддя Т.С. Елліс призначив слухання на наступний тиждень, для того, щоб визначити дату винесення вироку, що змусить прокурорів вирішити, чи домагатимуться вони повторного розгляду з 10 з 18 кримінальних звинувачень, з яких присяжні не дійшли спільного висновку.

Манафорта було визнано винним за вісьмома пунктами звинувачень у фінансовому шахрайстві в серпні. Минулого місяця він уклав угоду про співпрацю з командою Мюллера з метою уникнути другого судового розгляду, що мав відбутись в Окрузі Колумбія.

Пол Манафорт
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Однак, Елліс розкритикував умови угоди Манафорта та обвинувачення про визнання провини у справі в Вашингтоні, адже вона фактично відкладає винесення вироку в справі, що розглядається в суді у Вірджинії та рішення про розгляд пунктів обвинувачення за якими не було досягнуто домовленості, до того часу, поки завершиться співпраця слідства з Манафортом.

"Це дуже незвично", - написав суддя в указі про призначення слухання у цій справі на 19 жовтня.

"В цьому регіоні, рішення уряду про повторне слухання з обвинувачень, з яких не досягнуто рішення завжди відбувається вчасно і вирок виноситься протягом від двох до чотирьох місяців з часу укладання угоди про визнання провини до отримання вироку присяжних", - пише Елліс.

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