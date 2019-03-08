Манафорта засудили до 47 місяців ув’язнення у США

Федеральний суд США засудив колишнього голову виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта до 47 місяців ув’язнення за ухиляння від сплати податків та банківські махінації.

Манафорт очолював виборчу кампанію Дональда Трампа протягом кількох місяців влітку 2016-го року. Він також тривалий час виступав радником "Партії Регіонів" в Україні.

Як відзначають присутні у залі суду журналісти, головуючий суддя Елліс відзначив, що висловленні державним обвинуваченням побажання щодо терміну покарання для Манафорта є "надмірними". Повідомляється, що суддя також заявив, що Пол Манафорт був частиною "багатьох хороших речей", є "щедрою людиною", і в інших аспектах "прожив бездоганне життя".

Манафорту виповнюється 70 років 1-го квітня.

Він тут не через будь-що пов'язане із будь-якою змовою з урядом Росії

У грудні присяжні визнали Манафорта винним в ухилянні від сплати податків під час роботи в Україні.

Як повідомив Шимон Прокупец, який був присутній у суді, перед оголошенням вироку головуючий суддя Елліс чітко заявив, що вирок Манафорту непов'язаний із розслідуванням спеціального прокурора США Мюллера щодо російського втручання.

"Він тут не через будь-що пов'язане із будь-якою змовою з урядом Росії", - заявив суддя Елліс.

Водночас суддя відзначав, що Манафорт не заслуговує на поблажливість за визнання відповідальності за свої дії. На тому, що Манафорт не визнав відповідальність за дії наполягали у слідстві Роберта Мюллера.

Як повідомляється, у суді Манафорт попросив суддю виявити співчуття і заявив "сказати, що мене принижено, що я соромлюся - було би замало".

На Манафорта ще чекає вирок наступного тижня в іншій судовій справі щодо змови та тиску на свідків.

Судові процеси щодо Манафорта стали похідною від розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера, який розслідує російське втручання у вибори у США та можливу змову між штабом Трампа та російською владою, яка, на думку американських спецслужб, умисне втручалась у вибори у США на боці Дональда Трампа.

Критики Роберта Мюллера відзначають, що його слідство досі не навело доказів змови між штабом Трампа та урядом Росії, а численних наближених до Трампа осіб було притягнуто до відповідальності за порушення, які, на думку деяких спостерігачів, не стосуються російського втручання у у США.

Повідомляється, що суддя Елліс також заявив, що погодився із аргументом захисту Манафорта, що спеціальний прокурор Мюллер вийшов за межі мандату передбаченого для слідства щодо втручання Росії.

Президент Трамп багаторазово критикував роботу Роберта Мюллера, звинувачуючи його в упередженості щодо себе. Трамп також заявляв, що власне слідство щодо втручання Росії було розпочате без законних на те підстав.

"Розслідування Мюллера роздирають протиріччя. Воно протизаконне та нечесне! Йому не можна було навіть дозволяти почати роботу, окрім змови та численних злочинів з боку Демократів! Полювання на відьом!", - заявив Трамп лютому.

Минулого року Трамп також висловив співчуття Манафорту через порушені проти нього справи.

"Мені дуже прикро за Пола Манафорта та його чудову родину. Міністерство "юстиції" відкопало справу щодо податків 12-річної давнини, серед іншого, піддало його надзвичайному тиску, і на відміну від Майкла Коена (екс-адвокат Дональда Трампа - прим. ГА) він відмовився "ламатись" - не став вигадувати побрехеньки, щоб отримати поблажку. Надзвичайна повага до хороброго чоловіка!", - твітував Трампа у серпні 2018-го року.

У Білому домі неодноразового наголошували, що злочини за якими засуджено Манафорта не мають жодного стосунку до його роботи на виборчий штаб Трампа.

У Демократичній партії США вже пообіцяли гостро відреагувати, якщо Дональд Трамп амністує Пола Манафорта, або інших фігурантів слідства спеціального прокурора США Роберта Мюллера.

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