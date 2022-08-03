Вищий суд з воєнних злочинів в Україні – інтерв’ю з доктором юридичних наук, президентом юридичної компанії PILPG Полом Вільямсом. Відео



Чому потрібен такий трибунал, яким буде механізм обвинувачення, як він буде інтегрований в українську систему правосуддя та кого він буде судити – Наталія Леонова поговорила з доктором юридичних наук, професором американського Університету, співзасновником PILPG Полом Вільямсом.