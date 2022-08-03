Чому потрібен такий трибунал, яким буде механізм обвинувачення, як він буде інтегрований в українську систему правосуддя та кого він буде судити – Наталія Леонова поговорила з доктором юридичних наук, професором американського Університету, співзасновником PILPG Полом Вільямсом.
Вищий суд з воєнних злочинів в Україні – інтерв’ю з доктором юридичних наук, президентом юридичної компанії PILPG Полом Вільямсом. Відео
Група юристів-міжнародників юридичної компанії PILPG з українськими експертами розробила законопроект, який передбачає створення Вищого суду з воєнних злочинів в Україні для розслідування та притягнення до відповідальності осіб, підозрюваних у воєнних злочинах, скоєних в Україні після 2014 року.
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