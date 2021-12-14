Помічниця держсекретаря США їде до Москви, щоб дізнатись, чи готовий Кремль виконувати Мінські домовленості

Помічниця держсеркетаря США Карен Донфрід перебуває в Києві, а після того, поїде до Москви. В Москві Донфрід первірить те, наскільки серйозним є бажання Кремля врегулювати кризу на сході України дипломатичним шляхом. Про це заявив дерсекретар США Ентоні Блінкен під час спілкування з пресою у вівторок.

Після "консультацій з українськими партнерами" в Києві, Донфрід відвідає Москву для того, щоб "розвинути переговори президента Байдена та президента Путіна а також перевірини, зокрема, серйозність намірів Росії із виконання зобов'язань в рамках Мінської домовленості, що є дипломатичним шляхом для врегулювання кризи на сході України", заявив Блінкен.

Під час візиту до України Донфрід провела низку зустрічей з українськими високопосадовцями, повідомляє Посольство США.

Вона "підтвердила відданість Сполучених Штатів українському суверенітету, незалежності та територіальній цілісності перед лицем російської агресії". Вона також обговорювала питання дипломатичного прогресу та деескалації "шляхом втілення Мінських домовленостей на підтримку нормандського формату", йдеться в повідомленні відомства.

Блінкен наразі перебуває в Індонезії. Його візит співпав з перебуванням в країні головного радника президента Росії із питань національної безпеки Миколи Патрушева.

"Я помітив його літак на смузі поряд з нашим, коли ми приземлились, - відреагував Блінкен на питання журналістів про час візитів. - Я не можу говорити про те, чому хтось інший є тут і що він може робити".

Перед візитом до Індонезії Блінкен взяв участь у дводенних зустрічах «Групи семи» у Ліверпулі, де обговрювалось питання загрози російської агресії проти України.

"Я зустрівся з Високим представником Євросоюзу (із закордонних справ) Жозепом Боррелем, ми обговорили нашу чудову співпрацю та небезпечне нарощування сил Росією. США та ЄС єдині у підтримці України та виставлять Росії високу ціну, якщо вона обере військову ескалацію", - написав Блінкен у Twitter.

Він також наголосив: "На зустрічах міністрів у Ліверпулі члени «Групи семи» підтвердили їхню непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України. Ми стоїмо об’єднаними перед обличчям військового нарощування з боку Росії та агресивної риторики в бік України"

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