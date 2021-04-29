Реакції політиків на зверенення Байдена до Конгресу - республіканці незадоволені

Політики від Демократичної та Республіканської партій розійшлися у оцінках звернення президента США до Конгресу.

Президент Джо Байден в середу виступив перед Конгресом США із спеціальним зверненням, таким чином відзначивши свої перші сто днів на посаді. Промова Байдена тривала майже півтори години. Протягом цього часу він згадав про боротьбу з пандемією, відновлення економіки, протистояння Росії та Китаю та багато іншого.

Відповідно до опитування каналу CBS, 85% американців, які дивились звернення Байдена, оцінюють його схвально.

"Люди, які дивились промову, позитивно налаштовані щодо майбутнього країни, але також вважають, що особисто виграють від планів, які сьогодні виклав президент", - повідомляє CBS.

Передбачувано звернення Байдена привітали у Демократичній партії США.

"Якщо хтось і вірить в Америку, то це Джо Байден. Надто довго ми були розділені. Надто багато людей не могли самі прожити Американську мрію. Сьогодні президент США виклав своє бачення того, як повернути нас на вірний шлях і американський народ підтримує його", - заявив очільник Національного комітету Демократичної партії США Джеймі Гаррісон (Jaime Harrison - англ.)

"Як же я пишаюсь президентом США Джо Байденом!!! Надто довго нам бракувало президента, який міг би зрозуміти та відчути емпатію до робочих людей у цій країні. Люди, тепер ми такого маємо!!" - також твітував Гаррісон.

Офіційну відповідь від Республіканської партії США представив сенатор Тім Скотт, афроамериканець, який заявив, що попри обіцянки Байдена об'єднати країну, на практиці "дії президента та його партії все більше розділяють нас". Скотт звернув особливу увагу на те, як у США відбуваються дебати щодо расових питань.

"У жодній іншій сфері ми не потребуємо згоди так, як у питаннях дискусій щодо раси, - відзначив законодавець. - Сьогодні дітей знову вчать, що колір їх шкіри визначає їх, і що якщо вони виглядають певним чином, то вони утискачі. Від коледжів до корпорацій до нашої культури, люди заробляють та отримують владу удаючи, що ми взагалі не досягли прогресу, і наполягають на лініях поділу, які ми також важко намагались загоїти".

Законодавець наполягав, що Демократична партія США, яка має більшість у Сенаті (з урахуванням голосу віцепрезиеднтки Камали Гарріс - прим. ГА) та Палаті представників, на додачу до президента-демократа, використовує урядові програми для реалізації власних політичних цілей. Скотт також, серед іншого, розкритикував інфраструктурний план президента США, який чекає схвалення законодавцями, вказавши що менше, ніж 6% плану іде на будівництво мостів та доріг.

"Це перелік ліберальних забаганок, марнотратство роздутого уряду, а ще - найбільші за покоління підвищення податків, які вбивають робочі місця. Експерти кажуть, що зрештою, цей план призведе до зменшення заробітної платні середнього американця та скорочення нашої економіки", - заявив Скотт.

"Наше найкраще майбутнє не прийде з вашингтонських схем, чи соціалістичних мрій. Воно прийде від вас, американського народу. Чорних, латиноамериканців, білих та азійців. Республіканців та демократів. Хоробрих поліцейских та чорношкірих громад. Ми - не супротивники. Ми - родина. Ми всі разом", - заявив Скотт.

Виступ Байдена розкритикував і губернатор штату Техас Грег Ебботт.

"Під час звернення до Конгресу, президент Байден перерахував плани, які б знищили робочі місця, збільшили роль уряду у наших життях, та несли загрозу економічній міці Техасу. Техасці можуть бути впевнені, що наш штат буде протидіяти перевищенню влади з боку адміністрації Байдена, щоб наш штат лишався найкращим місцем для життя, роботи, та родинного життя", - йдеться у заяві, у якій Ебботт також звинуватив Байдена у "неспроможності взяти на себе відповідальність за зростання незаконних перетинів на південному кордоні".

За даними опитувань, американці загалом підтримують політику президента. При цьому опитування АВС виявило, що підтримка зусиль Байдена з подолання пандемії достатньо висока - на рівні 65%, а от імміграційну політику президента США підтримують лише 39% американців.

Рівень підтримки Байдена - нижче за середній для 14 останніх американських президентів після перших 100 днів на посаді. З 1945 року, після перших 100 днів, рейтинг підтримки був нижчий лише у Дональда Трампа (42% в 2017 році) та Джеральда Форда (48% у 1974 році).

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