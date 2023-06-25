"Вагнер" міг би дістатись Москви, якби наказав Пригожин - ISW

Спеціалізовані органи внутрішньої безпеки Кремля не змогли відреагувати на незалежні військові сили, які захопили штаб-квартиру у Ростові-на-Дону і наступали на Москву, і ПВК "Вагнер", ймовірно, міг досягти околиць Москви, якби Євген Пригожин вирішив наказати їм це зробити. Таку оцінку подій у Росії дають аналітики Інституту дослідження війни (ISW).

Кремлю було важко злагодити ефективну швидку відповідь на просування "Вагнера", що показує слабкі місця сил внутрішньої безпеки, ймовірно, через несподівані дії найманців та наслідки великих втрат в Україні. Спеціалізовані органи внутрішньої безпеки Кремля не змогли відреагувати на виклик з боку найманців.

Російські джерела поспішили підкреслити, що збройне повстання "Вагнера" не вплинуло на російські сили в Україні, але дії найманців продемонстрували відсутність у Росії резервів у тилових районах, пишуть в ISW.

Тим часом американський канал CNN із посиланням на власні джерела повідомляє, що представники розвідки Сполучених Штатів вважають, що Пригожин протягом тривалого часу планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву, але було незрозуміло його кінцеву мету.

Зокрема, на початку тижня розвідка поінформувала лідерів Конгресу щодо переміщень "Вагнера" та накопичення техніки поблизу Росії. Джерела CNN назвали заяви Пригожина про нестачу боєприпасів для операцій в Україні навмисним обманом, щоб допомогти закласти основу для потенційного військового виклику російським лідерам.