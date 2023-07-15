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- Голос Америки
Вагнерівці тренують білоруських солдат. Росія звільняє командирів за критику під час українського контрнаступу – оглядачі
Найманці “Групи Вагнера” як інструктори тренують солдатів у Білорусі, повідомило Міністерство оборони країни.
Згідно з повідомленням, білоруські військові розробили разом із ПВК “Вагнер” “дорожню карту на найближчу перспективу з підготовки та передачі досвіду між підрозділами”.
Як інформує Euronews, бійці приватної військової компанії навчають білоруських військових стріляти та надавати медичну допомогу.
У суботу британський телеканал BBC повідомив, що прикордонна служба України підтвердила, що найманці ПВК "Вагнер" прибули до Білорусі із сусідньої Росії.
Раніше Голос Америки повідомляв, що за інформацією Пентагону, більшість сил “Групи Вагнера” перебувають на окупованій території України, але не беруть значної участі в у підтримці бойових операцій.
Контрнаступ триває, «кожен успіх заслуговує на вдячність»
Тим часом український контрнаступ просувається повільним темпом у напрямку звільнення окупованих Росією територій.
“Російські сили на наших південних та східних землях вкладаються всім, чим можуть, у те, щоб зупинити наших воїнів”, – наголосив президент України Володимир Зеленський 15 липня.
Закордонні ЗМІ цитують слова Зеленського після засідання Ставки про те, що “кожна тисяча метрів просування вперед, кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність”.
Euronews з посиланням на військових повідомляє, що українські військові просунулися майже на два кілометри за тиждень у районі Мелітополя. А Інститут вивчення війни свідчить, що просування українських військ є і довкола Бахмута.
Міноборони Росії своєю чергою у п'ятницю заявило, що його сили відбили 16 атак української армії в Луганській та Донецьких областях та ще три атаки на напрямку Красного Лиману.
Інститут вивчення війни процитував генерала Залужного, який сказав, що Україна використовує зброю вітчизняного виробництва для ударів по російських військових цілях на території Росії. А також підкреслив, що Україна зараз залежить від боєприпасів з інших країн.
Генштаб ЗСУ звітує, що лише за минулу добу авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та 1 по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях.
“Загалом, українські воїни ліквідували 590 російських окупантів, знищили 5 танків, 11 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 17 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки”, - інформує Генштаб ЗСУ.
«Cерйозне невдоволення» вищим військовим керівництвом Росії – британське міноборони
Міноборони Великої Британії звертає увагу на звільнення російських командирів – не через показники роботи, а через критику керівництва. Пряма критика з боку підлеглих, ймовірно, стає все більшою проблемою для міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу генерала Герасимова, припускає відомство.
Так, примітною названо ситуацію із генерал-майором 58-ї загальновійськової армії Іваном Поповим. У публічно поширеному відеозверненні Попов різко критикував керівництво російського Міноборони та звинуватив його в “ударі у спину”, “жорстокому обезголовленні армії в найважчий і напружений момент”.
“Коментарі Попова привертають увагу до серйозного невдоволення багатьох офіцерів до вищого військового керівництва. Скарги багато в чому перегукуються зі скаргами лідера “Групи Вагнера” Євгена Пригожина до його заколоту в червні”, – йдеться у повідомленні британського оборонного відомства у Twitter.
Як повідомляв Голос Америки, російське військове командування втратило відразу кількох високопоставлених генералів, які командували військами, що здійснювали агресію в Україні. Одні з них були відсторонені, інші звільнені, принаймні один загинув.
Газета Wall Street Journal повідомляє, що Кремль намагається позбутися офіцерів, підозрюваних у нелояльності. За словами співрозмовників газети, «зачистка» серед найвищого керівництва армії є ширшою, ніж відомо громадськості.
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Твердження про те, що Росія не здійснювала військової експансії у бік кордонів НАТО, неправда – проект “Поліграф”
За останні два десятиліття Росія побудувала десятки нових військових баз і відновила роботу об’єктів радянської армії вздовж своїх кордонів із Західною Європою, нагадує розслідування проекту Голосу Америки “Поліграф”.
Проект, що спростовує неправдиву інформацію від Кремля, стверджує, що керівництво Росії “намагається стерти десятиліття російської військової експансії”.
Так, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що “ніколи російська військова інфраструктура не рухалася у бік західної Європи, завжди відбувався рух у зворотному напрямку”.
Пєсков так реагував на пропозицію президента Литви Гітанаса Науседи, який минулого тижня запропонував створити постійні військові бази НАТО біля російського кордону.
«Поліграф» нагадує, що це Росія почала «таємну військову операцію на Сході України у 2014 році , а в 2022 році розпочала «неоколоніальну війну проти України, намагаючись розширити збройні сили Москви на захід».
«У 2023 році Росія почала розміщувати тактичну ядерну зброю в Білорусі, яка межує з трьома країнами НАТО – Польщею, Литвою та Латвією», – пише «Поліграф».
Він підготував “короткий каталог російського військового просування в Європі”.
Мілітаризація Калінінградської області, Росія
З 2016 року Росія значно мілітаризувала Калінінград, російський ексклав, що є між Польщею та Литвою, перекинувши війська та озброєння та сформувавши 11-й армійський корпус.
За даними CNA, фінансованої урядом США дослідницької та аналітичної організації, що базується у Вірджинії, з 1990-х до початку 2016 року “зведені підрозділи сухопутних сил 11-го армійського корпусу мали номінальну чисельність від 12 000 до 18 000 військовослужбовців, включаючи танки Т-72, БТР БТК, мобільні реактивні системи залпового вогню, артилерія”.
Високий ступінь мілітаризації Калінінграда дає можливість Кремлю захопити частину польського Сувалкського коридору, смуги землі довжиною менше 80 кілометрів, яка відділяє Білорусь від Калінінграда, припускає Поліграф.
Відновлення радянських баз на захполених в України територіях Криму та нові бази на Донбасі
Після того, як Росія незаконно анексувала Крим у лютому 2014 року, Міністерство оборони Росії захопило українські військові бази на півострові, реактивувало старі радянські бази та побудувало нові, нагадує «Поліграф».
Об'єкт-100 Утьос - одна з відновлених радянських військових баз у Криму. Цей комплекс берегових ракетних позицій розташований у горах поблизу Севастополя. У 2017 році з цієї бази під час військових навчань були запущені крилаті ракети.
Росія також відновила мережу радянських радіолокаційних станцій у горах Криму, з яких її збройні сили можуть стежити за Чорним морем, включаючи рух румунських, болгарських і турецьких кораблів.
Країни НАТО сприйняли таке переміщення російської військової інфраструктури на захід як відкриту загрозу.
У вересні 2016 року тодішній міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон заявив, що Лондон стурбований нарощуванням російської армії в Криму та мілітаризацією “чорноморського регіону загалом”, додавши, що Болгарія та Румунія відчувають сильну загрозу.
Росія розширила можливості своїх ВПС у Криму, перетворивши колишній цивільний аеропорт Бельбек на військову базу. З початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Москва використовує авіабази в Криму для бомбардування українських міст.
До листопада 2021 року Росія побудувала десять військових баз у частково окупованих Україною Луганській та Донецькій областях. Російські військові розмістили на цих базах танки, бойові броньовані машини, артилерію, самохідні зенітні установки та інше озброєння та використали це озброєння під час повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
До початку липня 2022 року Росія розмістила тимчасові та постійні військові бази ще у двох частково окупованих областях України — Херсонській та Запорізькій.
Дві військові бази в Білорусі і заяви про розміщення ядерної зброї
Збройні сили Росії в Білорусі, яка межує з трьома країнами НАТО — Польщею, Литвою та Латвією, наразі перебувають на найвищому рівні з моменту розпаду Радянського Союзу. Росія має дві військові бази в Білорусі.Російська військова присутність у Білорусі дозволила Москві постачати режиму Лукашенка зброю та техніку для придушення білоруських протестів 2020-2021 років.
У лютому 2022 року російські війська вторглися з Білорусі в Київську та Чернігівську області України. За даними Європарламенту, Білорусь також “надає свою територію для російських ракетних ударів і атак безпілотних літальних апаратів проти України”.
Крім того, з червня Москва почала розміщувати тактичну ядерну зброю в Білорусі.
Порушення зобов'язання вивести війська з Придністров'я у Молдові
У Молдові Москва розмістила Оперативну групу російських військ у Придністров’ї, офіційно Придністровській Молдавській Республіці (ПМР), сепаратистському регіоні, не визнаному державами-членами ООН. Оперативне угруповання, створене в 1995 році, базувалося на базі 14-ї армії ЗС Росії, яка входила до складу Збройних сил Радянського Союзу.
У 1999 році на Стамбульському саміті Організації з безпеки і співробітництва в Європі Росія взяла на себе зобов'язання “завершити виведення російських військ з території Молдови до кінця 2002 року”.
Росія не дотрималася своєї обіцянки, і влада Молдови неодноразово закликала до виведення російських військ і заміни їх міжнародними цивільними спостерігачами.
У червні 2018 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликала Росію вивести свої війська з Придністровського регіону Молдови.
Чисельність російських військ у Придністров'ї в 2015 році оцінювалася в 1000-1500 осіб. Відтоді кількість російських військових, які незаконно перебувають там, зросла більш ніж удвічі. За оцінками України, у червні 2020 року в Придністров'ї перебувало близько 3500 російських військових.
Сербія: військова база під виглядом гуманітарного центру
У 2011 році Москва відкрила Російсько-сербський гуманітарний центр у місті Ніш на півдні Сербії, яке у звіті Інституту нової Європи за 2020 рік визначено як російська військова база: “Там дислокуються російські війська, в тому числі інженерні війська, вертольоти і винищувачі. …Центр працює в гуманітарних та екологічних напрямках. Але він відіграє подвійну роль і також використовується російськими спецслужбами”.
Російська і сербська армії регулярно проводять спільні військові навчання в Сербії. У 2019 році Міноборони Росії оголосило про плани побудувати російську базу ППО в Сербії.
У серпні 2022 року посол Росії в Белграді Олександр Боцан-Харченко відкрито назвав Російсько-сербський гуманітарний центр російською військовою базою.
Нова база у Грузії після війни 2008 року
Після російсько-грузинської війни 2008 року російські військові відкрили 7-му військову базу в Гудауті, розташованій на території окупованої Грузією Абхазії. Як повідомляє сайт InformNaplam, на цій російській військовій базі, розташованій у країні, яка межує з Туреччиною, членом НАТО, розташовані “4 мотострілецькі батальйони, танковий батальйон, два артилерійські дивізіони, реактивний артилерійський дивізіон, рота снайперів, рота безпілотників, розвідувальний батальйон, а також ряд інших окремих підрозділів бойового та матеріально-технічного забезпечення”.
У 2010 році Володимир Комоєдов, колишній командувач Чорноморським флотом Росії, заявив російській газеті “Независимая газета”, що Федеральна служба безпеки, російська агенція, що стала спадкоємицею КДБ радянських часів, отримала контроль над абхазькими портами Сухумі та Очамчира, і що ці порти стали додатковою базою для кораблів Чорноморського флоту: “Відтепер Чорноморський флот буде більш розосередженим і, отже, менш вразливим. Плюс вирішується завдання захисту суверенітету Абхазії з моря”.
1 лютого 2009 року російські військові створили 4-ту гвардійську військову базу в Південній Осетії, ще одному окупованому Росією регіоні Грузії. Ця база, на якій перебуває близько 5 тисяч російських військовослужбовців, в основному розташована в місті Цхінвалі, але окремі підрозділи розкидані по всій Південній Осетії.
У 2022 році підрозділи російських військових баз у Грузії брали участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну.
- Голос Америки
Президент Південної Кореї у Києві зустрівся з Зеленським
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль прибув до України в суботу для переговорів з президентом Володимиром Зеленським.
За словами Зеленського, це перший візит в історії відносин України та Південної Кореї, і на якому обговорюється «все, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для нормованого міжнародного порядку».
«Повернення депортованих дорослих і дітей, імплементація Формули Миру та підготовка Глобального Саміту Миру, продовольча та енергетична безпека та економічне співробітництво... Я впевнений, що разом ми дамо більше сили нашим націям і глобальним позиціям України та Республіки Корея», – написав президент України у Twitter.
Перед зустріччю з Зеленським Юн відвідав місце масових вбивств у Бучі на околиці Києва, а потім побував в місті Ірпінь, яке зазнало масштабних ракетних обстрілів у перші місяці російського вторгнення у 2022 році. Очікується, що після цього він проведе саміт із президентом України Володимиром Зеленським, з посиланням на офіс президента Південної Кореї, повідомляє агентство Reuters.
Про майбутній візит лідера Південної Кореї не повідомлялося раніше.
Як повідомляє агентство Reuters, минулого тижня Юн відвідав саміт НАТО в Литві та зупинився у Польщі, де він висловив солідарність з Україною та обговорював шляхи підтримки її боротьби проти російського вторгнення.
Південна Корея є союзником США та значним експортером зброї, яку купує, зокрема, сусідня з Україною Польща. Але досі Сеул, посилаючись на своє законодавство, що не дозволяє надавати летальну допомогу країнам, які перебувають у стані війни, та на вплив Росії на Північну Корею, уникав постачання зброї в Україну, обмежуючись наданням гуманітарної та фінансової допомоги.
Зеленський попросив Юна посилити військову підтримку, коли вони вперше зустрілися в травні на зустрічі Групи Семи у Японії.
Під час візиту до Південної Кореї у січні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країну надати пряму військову підтримку Україні, заявивши, що Києву терміново потрібна зброя для боротьби з російською агресією.
У листопаді американський чиновник заявив, що Сполучені Штати погодилися купити 100 000 артилерійських снарядів у південнокорейських виробників для надання Україні, хоча офіційні особи Південної Кореї стверджували, що боєприпаси призначені для поповнення вичерпаних запасів у США.
Міністерство оборони Південної Кореї тоді зауважило, що частини повідомлення ЗМІ про те, що Сеул погодився надіслати артилерійські снаряди до США для доставки в Україну, були неточними, повідомляє Reuters.
Раніше агентство Associated Press повідомило, що, відповідаючи на його письмові запитання, Юн заявив, що його адміністрація готується надіслати обладнання для розмінування та машини швидкої допомоги за запитом України та приєднається до трастового фонду НАТО для відновлення України.
Під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою в четвер Юн заявив, що Південна Корея може бути хорошим партнером у відбудові України.
«Ми розглядаємо вторгнення Росії в Україну як виклик свободі, правам людини та верховенству права міжнародної спільноти», – сказав Юн.
На думку оглядачів, яких цитує Reuters, хоча візит Юна не був цілком несподіваним, він «дуже важливий», враховуючи, що небагато інших азіатських лідерів відвідували Україну. Але, на ххню думку, ще зарано говорити про те, чи візит Юна означатиме зміну політики в бік надання більшої підтримки України.
- Голос Америки
Гаазький прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, вважає, що Південна Африка має вчинити «правильно», коли Путін приїде на самміт БРІКС
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив, що Південна Африка повинна вчинити «правильно» і дотримуватися міжнародного права, якщо російський президент Володимир Путін особисто відвідає саміт блоку БРІКС в Йоганнесбурзі наступного місяця. Про це прокурор суду в Гаазі, що видав ордер на арешт Путіна, сказав в інтерв’ю телеканалу CNN.
«Південна Африка десятиліттями відчувала злочин проти людства, злочин апартеїду, я не думаю, що їм потрібні мої уроки. Вони добровільно приєдналися до МКС, вони знають, що таке закон, і я думаю, що вони вчинять правильно», – сказав Карім Хан у п’ятницю в ефірі телеканалу CNN.
«І ми оцінимо, що насправді відбувається на саміті БРІКС, і відповідним чином відреагуємо», – додав він.
Раніше повідомлялося, що Південно-Африканська Республіка (ПАР), яка цього року проводить самміт лідерів Бразилії, Росії, Індії та Китаю, надала дипломатичний імунітет усім офіційним особам, які відвідають серпневу зустріч, що означає, що Путін зможе поїхати до країни, незважаючи на ордер МКС на його арешт.
Офіційні особи ПАР наполягають, що це стандартний протокол і він не може мати перевагу над ордером на арешт МКС. Міністерка міжнародних відносин ПАР Наледі Пандор, Південна Африка не отримала жодного підтвердження щодо того, чи візьме Путін участь у саміті, повідомляє CNN.
Проте неофіційно влада ПАР намагається відмовити президента Росії Володимира Путіна від поїздки. Віце-президент Пол Машатіле заявив місцевому виданню, що остаточне рішення влади з цього приводу буде відоме до кінця цього тижня.
У вівторок в інтерв’ю південноафриканській газеті Mail & Guardian Машатіле підтвердив, що росіяни відхилили пропозицію долучитися до самміту БРІКС по відео-зв’язку, наполягаючи на тому, що вся делегація на чолі з Путіним буде фізично присутня. Також Москва відмовилася від пропозиції відправити на самміт міністра закордонних справ Сергія Лаврова замість Путіна.
«Президент обговорював із президентом Путіним і порадив, щоб він делегував, свого міністра закордонних справ. Росіян це не влаштовує, вони хочуть, щоб уся їхня делегація приїхала на чолі з ним (Путіним). Ці дискусії тривають», – сказав Машатіле.
У березні МКС видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової за звинувачення у воєнному злочині – незаконній депортації дітей з окупованих частин України. Оскільки суд не проводить заочних процесів, Путіна мають заарештувати та передати суду в Гаазі або в самій Росії, або за межами Росії.
На відміну від ПАР, Росія і Україна, не є членом МКС, але статут МКС говорить, що всі держави-учасники мають юридичне зобов’язання співпрацювати з судом. Це означає, що вони зобов’язані виконувати ордери на арешт.
- Голос Америки
Підтримка України допоможе позбавити Путіна ілюзій, що він переживе всіх - Блінкен
Довготривала міжнародна підтримка України доведе Путіну, що його розрахунок на те, що Захід перестане допомагати Україні є помилковий, заявив у п'ятницю державний секретар США Ентоні Блінкен.
Виступаючи в Індонезії, де він взяв участь у безпековому саміті країн Південно-Східної Азії, Блінкен сказав, що Путін не зможе «пересидіти» ні Україну, ні багато інших країн. І це, на думку Блінкена, "найшвидший спосіб завершити цю війну".
Зміцнення української оборони, розповів держсекретар США, "може бути найкращим способом позбавити Володимира Путіна ілюзій, що він якимось чином може пережити Україну і пережити десятки країн, які її підтримують Україну в захисті її свободи та її майбутнього".
Шкода, якої він завдав своїй власній країні, є надзвичайною – Блінкен
"І це, напевне, найшвидший спосіб довести цю війну до кінця, тому що допоки Путін віритиме, що він може просто продовжувати це безкінечно, попри жахливі втрати, яких зазнала Росія… Шкода, якої він завдав своїй власній країні, є надзвичайною. Військово та економічно вони значно слабші, ніж були раніше. Їхні позиції у світі різко впали, мільйони росіян покинули країну. Стільки людей вбито на полі бою у м’ясорубці, яку створив сам Путін", - наголосив американський дипломат.
"Цього тижня у Вільнюсі ви бачили, як десятки країн вживають дуже конкретних заходів щодо продовження підтримки України, поки вона намагається захистити свою територію, повернути свою землю, захоплену в неї Росією, поки вона працює, щоб захистити свій народ, його свободу та майбутнє», – сказав Блінкен.
Блінкен наголосив, що країни НАТО надали Україні «дуже потужний пакет підтримки», у який включені заходи, які «триватимуть багато років для зміцнення оборонних інститутів України», щоб допомогти продовжити процес їхнього реформування, зробити їх більш сумісними з НАТО.
Він також наголосив, що країни G7 разом з деякими іншими партнерами оголосили зобов’язання щодо безпеки України.
"Програма безпеки, безпекові запевнення зміцнять на роки вперед здатність України захищатися та стримувати агресію", - заявив Блінкен.
Президент Росії уже програв у плані того, чого він намагався досягти в Україні, - переконаний глава зовнішньополітичного відомства США.
"Пам’ятаєте, для Путіна йшлося про те, щоб стерти Україну з карти, покласти край її незалежності, включити до складу Росії? Цього не вдалося, і досягнути успіху він не може. Питання зараз у тому, де і як це закінчиться. Принципово, ці рішення повинна ухвалювати Україна, оскільки йдеться про її майбутнє. Йдеться про її людей, про її територію, про її свободу. Ніхто так не хоче швидшого закінчення війни, як український народ", - сказав Ентоні Блінкен.
Жодних ознак готовності до переговорів з боку Росії
Коментуючи можливі переговори з Росією, держсекретар США зазначив, що поки не бачить ознак російської готовності до дипломатії.
"Ми рішуче підтримуємо будь-яку країну, яка зможе знайти шлях до справедливого і тривалого рішення, що відповідатиме статуту ООН, територіальній цілісності, незалежності й суверенітету. Але поки що, як я вже казав раніше, ми не бачили жодних ознак від Росії, що вона справді бажає брати участь у значущій дипломатії та покласти край війні, яку вона розпочала", - сказав Блінкен.
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