Вагнерівці готуються залишитись в Білорусі на постійній основі - експерти

Найманці ПВК “Групи Вагнера”, проти якої діють широкі міжнародні санкції, готуються встановити постійну присутність на території Білорусі. Про це заявили у американському Інституті вивчення війни ISW у щоденному звіті.

Журналісти білоруської служби Радіо Свобода зафіксували на території військової частини в селищі Цель щонайменше 485 одиниць техніки. Журналісти проаналізували супутниковий знімок Planet Labs, зроблений вранці 19 липня, селища Цель і виявили свідчення, що саме сюди прямують бійці російської приватної військової компанії “Вагнера”.

Що там "вагнерівці" робитимуть – це другорядне, важливо, що вони там є, їх там закріплюють та легалізують

Старший радник лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської Франак Вячорка в коментарі Голосу Америки назвав непереконливою версію, згідно з якою вагнерівці, які мають бойовий досвід, нібито лише навчатимуть і тренуватимуть “необстріляних” білоруських солдатів і офіцерів.

На думку Вячорки, присутність “Групи Вагнера” в Білорусі закріплює залежність Білорусі від Росії. “Це такий "елемент поглинання". І що там вагнерівці робитимуть – це другорядне, важливо, що вони там є, їх там закріплюють та легалізують”, – говорить радник Світлани Тихановської.

Сама Тихановська заявила, що присутність вагнерівців в Білорусі додає нестабільності в Білорусі: “Прихід бандитів “Вагнера” вносить ще один елемент нестабільності в Білорусі. Ніхто не почуватиметься в безпеці, коли ці воєнні злочинці бродять нашою країною. Вони не тільки надзвичайно небезпечні, але й їхня непередбачуваність ще більше загрожує білорусам і нашим сусідам”.

В коментарях Fox News Digital колишня посадовиця Оборонної розвідувальної агенції США Ребека Коффлер наголосила, що переміщення військ “Вагнера” до Білорусі могло бути частиною плану Путіна відкрити інший фронт у війні в Україні. “Путін – під прикриттям так званого “перевороту Пригожина” – розмістив “Вагнер”, свою найкращу бойову силу, у набагато більш загрозливу позицію: на відстані удару як від Києва, так і від кордону НАТО – Латвії та Литви”, – говорить Коффлер.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак напередодні прокоментував повідомлення про перебування у сусідній Білорусі найманців російської приватної військової компанії “Вагнер” під час візиту до Сполучених Штатів. “Присутність США в Польщі є найкращим способом відлякати агресора. Хочу особливо підкреслити, що передусім Польщу боронить польське військо. Звідси моє рішення перекидання на схід військ 12-ої Щецинської механізованої дивізії і 11-ої Любуської броне кавалерійської дивізії для зміцнення кордону”, – заявив Блащак.

Нагадаємо, що раніше білоруське Міністерство оборони повідомило, що найманці “Групи Вагнера” як інструктори тренують солдатів у Білорусі. Згідно з повідомленням, білоруські військові розробили разом із ПВК “Вагнер” “дорожню карту на найближчу перспективу з підготовки та передачі досвіду між підрозділами”. Як інформує Euronews, бійці приватної військової компанії навчають білоруських військових стріляти та надавати медичну допомогу.

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