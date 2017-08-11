Чи загрожує США війна з КНДР? Мабуть, ні - кажуть експерти

У зв’язку із загостренням напруження у відносинах між Північною Кореєю і Сполученими Штатами багато людей занепокоєні, що світ опинився на грані ядерної війни. Серед найновіших заяв з боку КНДР є погроза її лідера Кім Чен Ина щодо запуску ракет у напрямку американського острова Гуам, що в Тихому океані.

Як пише Анна Фифілд у статті в газеті The Washington Post, Гуам – місце розташування двох величезних баз американських збройних сил, і безпосередня атака безумовно зустрілася б з відплатною реакцією.

Напруження між Північною Кореєю і Сполученими Штатами існує багато років, але воно особливо високе в час спільних американсько-південнокорейських військових навчань, які КНДР вважає підготовкою до вторгнення на Північ.

У зв’язку з цим газета Washington Post звернулася до кількох експертів у США і Південній Кореї, щоб вони поділилися з читачами своїми думками з приводу найновішого розвитку подій: чи ми повинні бути занепокоєні, чи тепер склалася інша ситуація і чи існує можливість випадкового вибуху війни?

Заступниця голови Азійсько-Тихоокеанського віддідення вивчення ризику Алісон Еванс каже:

«У багатьох аспектах зразок войовничої риторики і демонстрації озброєння подібні до минулих років і тому конфлікт малоймовірний. Є багато заходів, до яких США чи Північна Корея можуть вдатися перед тим, як скерувати ракети проти свого суперника: Сполучені Штати здійснюють польоти стратегічних бомбардувальників над Корейським півостровом, а КНДР запускає ракети, але не у напрямку Гуаму… На збільшення напруження вказувало б розгорнення більшої кількості американських військ у регіоні, запуск супутника Північною Кореєю, а на змешення – докази неофіційних переговорів або відстрочення військових навчань з Південною Кореєю».

Подібну думку висловолює співробітниця Центру досліджень в галузі нерозповсюдження ім. Джеймса Мартіна Катерін Ділл, яка не бачить великої різниці між минулими періодами напруження у відносинах і нинішнім. Однак поточний період, на її думку, характерний відсутністю стриманості у формуванні відповіді. Якщо США вважатимуть заяву КНДР про Гуам загрозою атаки, а не випробуванням, то це може бути різницею між успішним зменшенням напруження і спробою перехопити середньої дальності балістичну ракету, яку Північна Корея вважає, що вона змушена запустити.

Колишній міністр закордонних справ Південної Кореї і професор-емерит міжнародних відносин Сеульського національного університету Юн Йон Кван вважає, що рівень погроз з боку Пхеньяна дуже збільшився після двох запусків міжконтинентальних балістичних ракет. Деякі японці і південні корейці холіи б знати, чи американці готові ризикувати Сан-Франциско, Чикаго чи Лос-Анджелесом. Він вважає, що важливим є, щоб не було непорозуміння, помилки і надмірної реакції. Також важливе, щоб США не чинили надмірного тиску на Пхеньян, щоб він не відчував, що не має іншого виходу.

Можливість спалаху конфлікту невелика, – вважає Ралф Косса, президент Тихоокеанського форуму в Гонолулу. У Кім Чен Ина немає самогубних тенденцій, додає він.

Подібну думку висловлює співробітник Корейського інституту національного об’єднання Пак Хйон Джун, який підкреслює, що хоча не можна уникнути конфлікту через неправильне розуміння, обидві країни знають свої можливості, ведучи справи від 1953 року, коли закінчилася війна на Корейському півострові. Він вважає, що нинішня ситуації не серйозніша від тих, які бували в минулому.

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