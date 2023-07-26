Актуально
- Голос Америки
Україна стає "суперлабораторією" з технологій дронів та штучного інтелекту - Washington Post
Війна та розвиток штучного інтелекту допомогли Україні стати країною з виробництва дронів, про це пише американське видання The Washingto Post.
“Технології штучного інтелекту, які розробляє все більша кількість українських компаній-виробників дронів, є одним із кількох інноваційних стрибків, які відбуваються на внутрішньому ринку безпілотних літальних апаратів України, які прискорюють і демократизують смертоносність безпілотних військових засобів. Це особливо важливо для української армії, яка слабше озброєна, і яка бореться з більшим і краще оснащеним російським ворогом”, - пишуть для WP журналісти Девід Стерн, Ізабель Хуршудян та Алекс Гортон у статті “Війна в Україні стимулює революцію збройних безпілотників за допомогою штучного інтелекту”.
Суперлабораторія винаходів
Журналісти розповідають, що українці за допомогою штучного інтелекту навчили свої дрони обходити російські системи радіоелектронної боротьби. Мовляв, під час глушіння дрон з вибухівкою, навіть якщо втратить зв'язок з оператором, не падає на землю, а замикається на цілі, прискорюється до неї та знищує її. Українські виробники називають ці дрони “джавелінами для бідних”, пише американське видання.
Війна перетворила Україну “на своєрідну суперлабораторію винаходів, яка приваблює інвестиції”, - мовиться у статті. Одним із великих іноземних інвесторів в цю галузь є колишній керівник Google Ерік Шмідт, який вже вклав 10 мільйонів доларів разом з іншими інвесторами в український стартап-акселератор, що інвестує в безпілотники та інші оборонні технології.
За даними джерел WP, Шмідт зустрічався з міністром оборони України восени минулого року, і він може бути зацікавленим в інвестуванні в Україну мільйонів доларів для розширення виробництва безпілотників.
Ерік Шмідт, нагадує WP, колись консультував Пентагон у питаннях технологій штучного інтелекту. “Він (Шмідт) поділився переконанням, що в майбутньому безпілотники відіграватимуть вирішальну роль на суші, в повітрі та на морі в розмінуванні полів і формуванні безжальних зграй безпілотних літальних апаратів-камікадзе. “Майбутнє війни диктуватимуть і вестимуть безпілотники”, — цитує Еріка Шмідта Washington Post.
Крім того, за даними видання, зараз з українськими військовими працює понад 200 українських виробників безпілотників, щоб посилити потужності своїх дронів, зокрема, здатність вбивати та шпигувати за ворогом.
Міноборони України також підтримує вітчизняних виробників дронів, наголошує WP. Зокрема, уряд поділився з виробниками “російськими технологіями глушіння”, щоб компанії могли “перевірити свою продукцію на деякі з найдосконаліших у світі засобів радіоелектронної боротьби — привілею, якого не має переважна більшість міжнародних компаній-виробників дронів”.
Ефективність дронів у контрнаступі
У питанні нинішнього контрнаступу ЗСУ, експерти з питань дронів не покладають багато надій на “ударні безпілотники”. Мовляв, вони “навряд чи забезпечать вирішальну перевагу в контрнаступі через їх обмежений радіус дії та розмір корисного навантаження, а також нерівну місцевість на багатьох милях щільних російських мінних полів і окопів”.
При цьому опитані експерти вважають, що “забезпечити найбільший безпосередній вплив на полі бою” можуть українські дрони-розвідники, які вже неодноразово демонстрували свою ефективність, особливо у роботі з артилерією.
Небезпека ШІ та дронів
Автори статті зауважують, що дронні винаходи українців після війни можуть становити небезпеку. Якщо потраплять на чорний ринок, вони можуть створити чимало клопоту “для урядів, які намагаються протистояти сепаратистським бойовикам, наркокартелям чи екстремістським угрупованням, що прагнуть отримати перевагу у технологіях”.
“Оскільки десятки тисяч людей проходять навчання на дронах з обох сторін цієї війни, дуже ймовірно, що цей досвід пошириться далеко й широко, включно з безчесними гравцями”, — коментує для WP експерт із дронів аналітичного центру CNA Семюель Бендетт.
Втім для України, принаймні допоки триває війна, розвиток вітчизняної індустрії дронів лишається пріоритетом. З часу повномасштабного вторгнення у рамках урядової програми “Армія дронів” пройшли навчання близько 10 тисяч людей. Ще 10 тисяч операторів український уряд планує навчити впродовж наступних півроку.
Всі новини дня
- Голос Америки
НАТО посилює пильність у Чорному морі - заява за результатами засідання Ради Україна-НАТО
НАТО посилює пильність та розвідувальну діяльність в Чорному морі, включаючи патрулювання моря авіацією та дронами. Про це йдеться в заяві, виданій Радою Україна-НАТО, за результатами засідання в середу.
В Альянсі поклали на Росію відповідальність за ескалацію в Чорному морі. "Росія несе повну відповідальність за небезпечні та ескалаційні дії в Чорноморському регіоні. Росія має припинити використовувати голод як зброю і грозити найбільш вразливим людям у світі продовольчою нестабільністю", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він підкреслив стратегічну важливість Чорноморського регіону для НАТО.
НАТО привітало зусилля Туреччини із відновлення чорноморської зернової ініціативи, відзначило намагання Румунії та Болгарії, а також ЄС та ООН налагодити альтернативні шляхи транспортування зерна.
В Білому домі в середу також наголосили, що продовжать співпрацю з союзниками із вивезення українського зерна альтернативними шляхами, хоча морський шлях замінити дуже важко.
"Найефективніший спосіб транспортувати зерно – на кораблі. Це найкращий спосіб експортувати максимальну кількість зерна у вчасні терміни. Можна використовувати залізницю або вантажівки - можна розглянути, імовірно, інші порти Євросоюзу. Але треба вивезти зерно з України, щоб мати можливість використовувати інші порти ЄС. Тож немає більш ефективного способу, ніж морський транспорт. Це науковий факт, фізичний факт. Але ми будемо продовжувати працювати з нашими партнерами в Європі, щоб побачити, чи є інші наземні способи це зробити", - вказав Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США, відповідаючи на питання Голосу Америки під час брифінгу для преси в середу.
- Голос Америки
США непокоїть ескалація атак Росії на інфраструктуру та цивільних після виходу з Чорноморської зернової ініціативи
Продовжує викликати занепокоєння швидка ескалація російських атак по українській зерновій інфраструктурі одразу після одностороннього виходу Росії із зернової угоди. Про це під час брифінгу у Держдепартаменті США заявив заступник речника Держдепу Ведант Пател.
“Минулого тижня викликало занепокоєння і продовжує непокоїти те, що одразу після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи ми спостерігали одразу протягом кількох днів і годин напади на українські порти, зернову інфраструктуру, а також проти цивільних”, – сказав Пател.
У кінцевому підсумку, сказав посадовець, США розглядають напади Росії як використання їжі у якості зброї.
В Білому домі також наголосили, що продовжать співпрацю з союзниками із вивезення українського зерна альтернативними шляхами.
"Найефективніший спосіб транспортувати зерно – на кораблі. Це найкращий спосіб експортувати максимальну кількість зерна у вчасні терміни. Можна використовувати залізницю або вантажівки - можна розглянути, імовірно, інші порти Євросоюзу. Але ви повинні вивезти зерно з України, щоб мати можливість використовувати інші порти ЄС. Тож немає більш ефективного способу, ніж морський транспорт. Це науковий факт, фізичний факт. Але ми будемо продовжувати працювати з нашими партнерами в Європі, щоб побачити, чи є інші наземні способи це зробити", - вказав Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США, відповідаючи на питання Голосу Америки під час брифінгу для преси в середу.
Таке ж занепокоєння, як повідомляв Голос Америки, висловлювали і в американському Сенаті. Так, лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл засудив напади Росії на цивільну інфраструктуру в Україні і відзначив швидку ескалацію агресії з боку Путіна.
“Минув лише тиждень з того часу, як Володимир Путін вийшов з угоди, що дозволяла транзитне постачання українського зерна Чорним морем. Але Росія вже перейшла від погроз суднам, що перевозили світові запаси зерна, до нападу на склади зерна в Одесі та інших прибережних містах”, - заявив сенатор.
Як повідомляв Голос Америки, британська розвідка застерегла, що російський Чорноморський флот готується перехоплювати торгові судна, які можуть прямувати до українських портів для перевезення зерна.
За їх даними, після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, її кораблі розгортаються на бойові позиції, щоб здійснити блокаду Чорноморських портів.
Участь Чорного моря у війні: зараз існує потенціал для зростання інтенсивності та масштабів насильства в цьому районі.британська розвідка
Як зазначають аналітики, участь Росії у зерновій угоді означала, що війна дуже мало торкнулася Чорного моря, але “зараз існує потенціал для зростання інтенсивності та масштабів насильства в цьому районі”.
Пател своєю чергою нагадав, що США чітко заявляли про важливість для світу такого інструменту, як Чорноморська зернова угода.
А на запитання під час брифінгу в середу, наскільки виправданим є членство Росії в ЮНЕСКО з огляду на її агресію, заступник речника Держдепу сказав: “Зрештою, це рішення не тільки Сполучених Штатів, це буде залежати від всієї організації”.
Росія чинить релігійне гноблення в Україні, а сама скаржиться на утиски "канонічного православ'я" - США відповіли на закиди РФ в ООН
У середу у Раді Безпеки ООН за ініціативою Росії відбулося чергове засідання присвячене ситуації з "православною церквою в Україні". Засідання розпочалося із суперечки між представником Великої Британії, яка наразі головує у Радбезі, та заступником російського посла Дмитра Полянського.
Як з’ясувалося, Росія домагалася, щоб на засіданні виступили Ніхал Саад, яка очолює Альянс цивілізацій ООН, Ян Таксюра, радянський та український російськомовний письменник, засуджений в Україні за державну зраду та за обміном переданий Росії, а також колишній архієпископа УПЦ МП Гедеон. Проте, через брак часу, адже у середу Радбез планує провести два брифінги, присвячених Україні, після консультацій було прийнято рішення скоротити кількість спікерів до двох. Цей компромісний варіант Росію не задовольнив, тоді, за словами представника Великої Британії, було прийнято рішення про виступ лише Саад та Таксюри, і засвідчено, що ніхто з членів Радбезу священника не утискає. Проте, Полянський виступаючи, заявив, що таким чином Велика Британія обмежує права православного священника, і як жест протесту він відмовився брати участь у наступному брифінгу.
Росія скликала засідання ще до того, як завдала ракетного удару по Одесі, який сильно пошкодив Спасо-Преображенський собор. Запрошені Росією спікери намагались применшити значення обстрілу, або і взагалі необґрунтовано перекласти провину за руйнування собору на Україну. За словами Ніхал Саад, кафедральний собор в Одесі - не єдиний релігійний об’єкт, який постраждав за всю війну. В цілому ж оцінюючи ситуацію, вона заявила, що війна, релігія та політика багато в чому переплітаються. "Поділ між православними органами України не є новим. Він існував десятиліттями, але він загострився, оскільки православні церкви боролися за те, як і чи ставати на чиюсь сторону", - заявила вона.
Саад згадала, наприклад, по ситуацію довкола Києво-Печерської Лаври, коли Міністерство культури розірвало договір оренди з УПЦ. "Слідуючи закликам ООН, влада утрималася від дій, які загрожують насильством, і не виселила УПЦ з Лаври у встановлений термін для виходу з приміщення 29 березня", - додала вона.
У той же час на територіях окупованих Російською Федерацією, визнала доповідачка, звіти Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні задокументували насильницькі зникнення, свавільні затримання, катування чи інше жорстоке поводження та незаконні депортації, здійснені російськими збройними силами щодо духовенства та членів українських греко-католицьких та євангельських громад. Крім того, російська окупаційна влада здійснила обшук, пограбувала та закрила три культові споруди, що належали баптистській громаді в Мелітополі, як повідомляється, на підставі ймовірних зв’язків громади з іноземними спецслужбами, додала Саад. Незважаючи на це, у своєму виступі Дмитро Полянський звинувачував українську владу в утисках "канонічного православ’я".
Росія цинічно скаржиться на погане поводження з Українською православною церквою, в той час як вона бере участь у систематичному релігійному гнобленні на окупованих територіяхТріна Саха, заступниця політичного радника Постійного представництва США при ООН,
Тріна Саха, заступниця політичного радника Постійного представництва США при ООН, своєю чергою заявила, що Сполучені Штати серйозно ставляться до звинувачень у порушеннях прав людини, включаючи свободу релігії чи переконань. "Однак на цій зустрічі ми бачимо те, що Росія цинічно скаржиться на погане поводження з Українською православною церквою, в той час, як вона бере участь у систематичному релігійному гнобленні на окупованих територіях. Росія продовжує жорстоке поводження з членами релігійних меншин на територіях України, які вона окупувала під час своєї незаконної війни", - повідомила вона.
Український посол Сергій Кислиця у своєму виступі процитував пост одеського митрополита Агафангела: "…російська ракета за вказівкою керівництва Російської Федерації влучила в духовне серце миролюбного міста Одеси – її Спасо-Преображенський собор… З 24 лютого 2022 року Росія розпочала широкомасштабну військову агресію проти нашої рідної України. Гинуть люди, ллється людська кров, руйнуються міста і села, церкви і монастирі. Якою б не була мета так званої ганебної «спеціальної військової операції», вона не може виправдати вбивства та насильство, руйнування та примусове переміщення. Ми досі не розуміємо: від кого нас хочуть визволити? Від життя? Це справжній геноцид українського народу... Країна, яка вважає себе православною, не може на словах нехтувати Законом Божим і при цьому творити зло і темряву..."
- Голос Америки
Російських і білоруських спортсменів не можна допускати на Олімпіаду навіть під нейтральним прапором – міністри Естонії, Латвії та Литви
Заборона на участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях – навіть під нейтральними прапорами – має діяти увесь час тривання агресії Росії проти України. Так у Twitter прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас прокоментувала спільну заяву міністрів закордонних справ Естонії, Латвії та Литви до Міжнародного олімпійського комітету щодо участі російських і білоруських спортсменів у майбутніх Олімпійських іграх, які розпочнуться 26 липня наступного року в Парижі.
“Важливо зберегти заборону участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях, навіть під нейтральним прапором під час олімпіади у Парижі”, – написала Каллас.
Міністри у згаданій заяві високо оцінили нещодавнє підтвердження Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) того, що Росія та Білорусь не отримають офіційних запрошень на літні Олімпійські ігри в Парижі 2024 року.
“Проте ми глибоко стурбовані рекомендацією МОК відкрити шлях для спортсменів з Росії та Білорусі для участі в міжнародних змаганнях під завісою нейтралітету. Такий підхід є невиправданим, оскільки Росія та її спільниця Білорусь продовжують вести жорстоку війну проти України, щоб знищити суверенну націю-учасницю Олімпійських ігор”, – йдеться у заяві.
Агресія Росії та звірства, заподіяні Україні та її народу, включаючи спортивну спільноту, лише погіршилися, тому необґрунтовано пом’якшувати будь-які заходи проти Росії та Білорусі, вважають посадовці.
Через загарбницьку війну Росії проти України, зокрема, загинули сотні українських спортсменів, а українські спортивні споруди були знищені або пошкоджені під час навмисних нападів на цивільну інфраструктуру, нагадали підписанти заяви. А також додали, що багато спортсменів з України досі не можуть брати участь у спортивних змаганнях через напад Росії на їхню країну.
Міністри закликали МОК дотримуватися власних обмежувальних заходів, поки Росія продовжує неспровоковану, невиправдану та незаконну агресивну війну, і не дозволяти російським і білоруським спортсменам повернутися до Олімпійські ігри в будь-якому статусі.
Форум