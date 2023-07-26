Україна стає "суперлабораторією" з технологій дронів та штучного інтелекту - Washington Post

Війна та розвиток штучного інтелекту допомогли Україні стати країною з виробництва дронів, про це пише американське видання The Washingto Post.

“Технології штучного інтелекту, які розробляє все більша кількість українських компаній-виробників дронів, є одним із кількох інноваційних стрибків, які відбуваються на внутрішньому ринку безпілотних літальних апаратів України, які прискорюють і демократизують смертоносність безпілотних військових засобів. Це особливо важливо для української армії, яка слабше озброєна, і яка бореться з більшим і краще оснащеним російським ворогом”, - пишуть для WP журналісти Девід Стерн, Ізабель Хуршудян та Алекс Гортон у статті “Війна в Україні стимулює революцію збройних безпілотників за допомогою штучного інтелекту”.

Суперлабораторія винаходів

Журналісти розповідають, що українці за допомогою штучного інтелекту навчили свої дрони обходити російські системи радіоелектронної боротьби. Мовляв, під час глушіння дрон з вибухівкою, навіть якщо втратить зв'язок з оператором, не падає на землю, а замикається на цілі, прискорюється до неї та знищує її. Українські виробники називають ці дрони “джавелінами для бідних”, пише американське видання.

Війна перетворила Україну “на своєрідну суперлабораторію винаходів, яка приваблює інвестиції”, - мовиться у статті. Одним із великих іноземних інвесторів в цю галузь є колишній керівник Google Ерік Шмідт, який вже вклав 10 мільйонів доларів разом з іншими інвесторами в український стартап-акселератор, що інвестує в безпілотники та інші оборонні технології.

За даними джерел WP, Шмідт зустрічався з міністром оборони України восени минулого року, і він може бути зацікавленим в інвестуванні в Україну мільйонів доларів для розширення виробництва безпілотників.

Ерік Шмідт, нагадує WP, колись консультував Пентагон у питаннях технологій штучного інтелекту. “Він (Шмідт) поділився переконанням, що в майбутньому безпілотники відіграватимуть вирішальну роль на суші, в повітрі та на морі в розмінуванні полів і формуванні безжальних зграй безпілотних літальних апаратів-камікадзе. “Майбутнє війни диктуватимуть і вестимуть безпілотники”, — цитує Еріка Шмідта Washington Post.

Крім того, за даними видання, зараз з українськими військовими працює понад 200 українських виробників безпілотників, щоб посилити потужності своїх дронів, зокрема, здатність вбивати та шпигувати за ворогом.

Міноборони України також підтримує вітчизняних виробників дронів, наголошує WP. Зокрема, уряд поділився з виробниками “російськими технологіями глушіння”, щоб компанії могли “перевірити свою продукцію на деякі з найдосконаліших у світі засобів радіоелектронної боротьби — привілею, якого не має переважна більшість міжнародних компаній-виробників дронів”.

Ефективність дронів у контрнаступі

У питанні нинішнього контрнаступу ЗСУ, експерти з питань дронів не покладають багато надій на “ударні безпілотники”. Мовляв, вони “навряд чи забезпечать вирішальну перевагу в контрнаступі через їх обмежений радіус дії та розмір корисного навантаження, а також нерівну місцевість на багатьох милях щільних російських мінних полів і окопів”.

При цьому опитані експерти вважають, що “забезпечити найбільший безпосередній вплив на полі бою” можуть українські дрони-розвідники, які вже неодноразово демонстрували свою ефективність, особливо у роботі з артилерією.

Небезпека ШІ та дронів

Автори статті зауважують, що дронні винаходи українців після війни можуть становити небезпеку. Якщо потраплять на чорний ринок, вони можуть створити чимало клопоту “для урядів, які намагаються протистояти сепаратистським бойовикам, наркокартелям чи екстремістським угрупованням, що прагнуть отримати перевагу у технологіях”.

“Оскільки десятки тисяч людей проходять навчання на дронах з обох сторін цієї війни, дуже ймовірно, що цей досвід пошириться далеко й широко, включно з безчесними гравцями”, — коментує для WP експерт із дронів аналітичного центру CNA Семюель Бендетт.

Втім для України, принаймні допоки триває війна, розвиток вітчизняної індустрії дронів лишається пріоритетом. З часу повномасштабного вторгнення у рамках урядової програми “Армія дронів” пройшли навчання близько 10 тисяч людей. Ще 10 тисяч операторів український уряд планує навчити впродовж наступних півроку.