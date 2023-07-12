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Адміністрація Байдена підтримує продаж F-16 Туреччині. У Конгресі США є застереження
Адміністрація президента США Джо Байдена погодилася продати винищувачі F-16 Туреччині, і після консультацій з Конгресом, очікується, що продовжиться процес передачі літаків, заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван у вівторок, на другий день після того, як Анкара дала сигнал про те, що не перешкоджатиме вступу Швеції до НАТО.
Виступаючи напередодні саміту лідерів НАТО, який розпочався у вівторок у столиці Литви Вільнюсі, Салліван сказав, що президент США Джо Байден «чітко дав зрозуміти, що підтримує передачу» 40 нових винищувачів Lockheed Martin Corp F-16 разом із комплектами модернізації для існуючих військових літаків.
«Я готовий працювати з президентом Ердоганом і Туреччиною над посиленням оборони та стримування в євроатлантичному регіоні», – сказав Байден у понеділок.
Проте деякі члени Конгресу, головним чином голова Комітету із закордонних справ Сенату Боб Менендес, виступають проти продажу винищувачів Туреччині через питання дотримання прав людини та її відносини з Грецією.
Менендес заявив, що він "продовжує мати застереження" щодо надання винищувачів Туреччині. Сенатор-демократ сказав у понеділок, що він веде переговори з адміністрацією Байдена і може ухвалити рішення "наступного тижня".
Сенаторка-демократка Джин Шагін, яка була однією з ініціаторів блокування продажу літаків Туреччині, сказала, що була дуже рада почути про «прорив з Туреччиною щодо вступу Швеції до НАТО» і що це «мало статися набагато раніше».
«На початку цього року ми звернулися до Сенату з листом, у якому говорилося, що ми дуже стурбовані постачанням F-16 та іншої військової техніки Туреччині, поки там «зависла» ратифікація Швеції. Це було б дуже проблематично, незважаючи на те, що Туреччина є важливим союзником по НАТО. Я сподіваюся, що після кроку президента Ердогана щодо Швеції будуть наступні у забезпеченні ратифікації прийому Швеції в НАТО найближчими тижнями», – сказала сенаторка, виступаючи на події у Вільнюсі, де відбувався саміт НАТО.
І Анкара, і офіційний Вашингтон відкидали будь-які припущення про те, що схвалення Анкарою вступу Швеції в НАТО було пов’язане з продажем F-16 під час багатомісячних переговорів, на яких союзники намагалися схилити керівництво Туреччини до схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО.
Щоб пояснити свою опозицію щодо вступу Швеції в НАТО, Анкара казала, що Стокгольм, на її думку, недостатньо протидіяв групам, яких Туреччина вважає терористами, головним чином членам забороненої Робітничої партії Курдистану (РПК). Цю організацію, крім Туреччини, вважають терористичною ще ЄС і Сполучені Штати.
Швеція, яка до того мала нейтральний статус, подала заявку на вступ до НАТО разом зі сусідньою Фінляндією після початку широкомасштабної російської агресії проти України у лютому 2022 року. Фінляндія вже стала членом НАТО минулого року.
У жовтні 2021 року Туреччина попросила придбати винищувачі F-16 Lockheed Martin Corp і майже 80 комплектів модернізації для існуючих військових літаків на 20 мільярдів доларів, але США не поспішали схвалити продаж.
У заяві, опублікованій у понеділок Туреччиною та Швецією, йдеться, що Швеція не надаватиме підтримки курдським угрупованням і активно підтримуватиме зусилля з пожвавлення процесу вступу Туреччини до ЄС.
Росія, яка називала розширення НАТО однією з причин її нападу на Україну, заявила, що очікуваний вступ Швеції до НАТО матиме "негативні наслідки" для безпеки Росії, і що Москва повинна буде відповісти. Росія не збільшила чисельності своїх військ на кордоні з Фінляндією після її вступу до НАТО, незважаючи на те, що Фінляндія, як країна НАТО, має найдовший сухопутний кордон з Росією.
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- Голос Америки
Із Вільнюса Росія отримує сигнал, що час не на її боці - Білий дім
Західні союзники забезпечать довгосторокві інвестиції на підтримку українського війська, заявила пресі Директорка Ради з нацбезпеки США Аманда Слоут в середу.
Декларація, яку оголосять лідери G7 разом із президентом України Володимиром Зеленським надішле "потужний сигнал Росії, що час не на її боці", а також започаткує процес довгострокової підтримки України, додала Слоут.
"Сполучені Штати разом з лідерами "Групи Семи" оголосять наш намір допомогти Україні розбудувати військо, здатне захиститись та стримати майбутній напад", - каже посадовиця.
Декларація означатиме початок двосторонніх перемовин з Україною, а також забезпечить "довгострокові інвестиції у майбутнє українських Збройних сил", підтримку економіки, покращення стандартів управління.
"Загалом, ми переконані, що декларація, яку ми сьогодні оголосимо, спрямована на забезпечення майбутнього України як вільної, незалежної, демократичної та суверенної країни", - каже Слоут.
Слоут відзначила прогрес, якого досягнула Україна, але наголосила на важливості подальших реформ. "Ми визнаємо, що Україна вже досягнула значного прогресу в плані реформ, - заявила посадовиця, - однак як заявив президент (США Джо Байден - ред.), і як чітко вказано в комюніке, Україні потрібно провести подальші демократичні та безпекові реформи".
Щоб забезпечити реформи, Україна, за очікуваннями, складе нову "щорічну національну програму", яку міністри закордонних справ країн-союзниць переглядатимуть щороку.
"Як ми бачили в обговоренні комюніке, все в Альянсі є консенсусним рішенням, і як я казала, щорічну національну програму визначатиме Україна в плані реформ та прогресу, якого вона хоче досягнути", - каже Слоут.
Напередодні лідери НАТО у підсумковій заяві щодо України на саміті у Вільнюсі вирішили прибрати умову виконання “Плану щодо набуття членства” (ПДЧ) для України, однак Київ отримає запрошення на вступ в альянс лише тоді, коли усі члени НАТО погодяться на це і коли “будуть виконані умови”.
"Україна тепер ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше", – Єнс Столтенберґ. Відео
"Я вітаю те, що багато союзників сьогодні візьмуть на себе зобов’язання надавати Україні довгострокову безпекову допомогу… Сьогодні ми зустрічаємося як рівні. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми зустрінемось як союзники", – генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ
"Я розумію розчарування", – Кая Каллас. Відео
"Я розумію розчарування. Я маю на увазі, що Україна хоче жити в мирі, як ми живемо в мирі… І загальна культурна зміна полягає в тому, що всі бачать майбутнє України в НАТО. Це лише питання умов, щоб туди потрапити", – премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас
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- Михайло Комадовський
Для вступу до НАТО потрібна здорова демократія і Україні ще є над чим працювати – Кірбі
Україні не потрібен “План щодо набуття членства” (ПДЧ) для вступу до НАТО, оскільки через тісну співпрацю з Україною упродовж останніх 16 місяців союзники переконалися у її військовому потенціалі. Але потрібні реформи – політичні, правові, реформи демократичних інституцій.
Про це в інтерв'ю Голосу Америки сказав представник Білого дому Джон Кірбі.
Серед основних вимог - здорова і жива демократія
“Україні зараз у такій точці, коли альянс не вважає, що ПДЧ насправді потрібен… Але є реформи, які Україна все ще повинна здійснити”, - сказав Кірбі.
Він також зауважив, що США розуміють перешкоди на шляху до політичних реформ у розпал війни. І президент США переконаний – партнери мають продовжувати зосереджуватися на українських потребах на полі бою.
Кірбі нагадав, що вступ до НАТО - це процес, і його повинні були пройти і Фінляндія, і Швеція від подання заявки і до вступу.
“Частиною цього процесу є наявність здорової, живої демократії та здорових, життєздатних, стійких демократичних інститутів. І в Україні ще є над чим працювати в цьому плані”, – наголосив Кірбі.
Сумісність військових потужностей з натівськими - "ще належить побачити"
Оцінюючи Збройні сили України, Джон Кірбі сказав, що вони без сумніву “наближаються до оперативної сумісності з НАТО” та у ході війни позбулися багатьох старих радянських систем і радянсько-російських способів використання цих можливостей. Те, як українці діють на полі бою сьогодні, безумовно, є західним типом поведінки на полі бою, сказав Кірбі.
В українців чимало західного обладнання, вони пройшли підготовку під керівництвом західних військових, отже очевидно є зараз ближчими до натівського стандарту сумісності. “Чи вони вже зовсім там? Знову ж таки, я думаю, що це ще належить побачити”, - додав Кірбі.
Посадовець запевнив, що, як і було зазначено у Бухарестській декларації, НАТО – це майбутнє України. Президент США Джо Байден підтримує політику відкритих дверей альянсу, утім зараз у центрі уваги буде допомога Україні, наголосив Кірбі.
За його словами, союзники і партнери не втомляться підтримувати Україну, незалежно від того, є вона в альянсі чи ні.
“Ми повинні пам’ятати, що українці воюють і гинуть за свою країну. І маємо зосередитися на тому, щоб допомогти їм досягти успіху. Потім ми визначимо шлях для можливого членства у НАТО, який дасть Україні час і простір для роботи над деякими з реформ, водночас маючи зобов’язання та гарантії безпеки від Заходу”, – підсумував Кірбі.
Серед необхідних реформ, за його словами, викорінення корупції, розбудова демократичних інститутів, сильна судова система, верховенство права та інші ключові показники, необхідні кожній країні, яка прагне стати членом НАТО.
Запрошення для України означало б війну з Росією
На запитання журналіста Голосу Америки, чи президент США Джо Байден вважає, що запрошення України до НАТО прямо зараз є запрошенням до війни з Росією, представник Білого дому відповів ствердно.
"Так", - відповів на це питання речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.
“Що ж, президент сказав, що вступ [України, - ред.] до НАТО зараз означатиме війну з Росією, і саме це я мав на увазі у своїй попередній відповіді”, – уточнив посадовець.
Як зазначив президент Джо Байден, залучення України до альянсу "тут, у Вільнюсі", приведе НАТО до війни з Росією. Крім того, Україна має зробити подальші кроки на своєму шляху реформ. Але союзники надішлють єдиний позитивний сигнал на шляху України до майбутнього членства в альянсі, нагадав запевнення президента радник з національної безпеки США Джейк Салліван.
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