Адміністрація Байдена підтримує продаж F-16 Туреччині. У Конгресі США є застереження

Адміністрація президента США Джо Байдена погодилася продати винищувачі F-16 Туреччині, і після консультацій з Конгресом, очікується, що продовжиться процес передачі літаків, заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван у вівторок, на другий день після того, як Анкара дала сигнал про те, що не перешкоджатиме вступу Швеції до НАТО.

Виступаючи напередодні саміту лідерів НАТО, який розпочався у вівторок у столиці Литви Вільнюсі, Салліван сказав, що президент США Джо Байден «чітко дав зрозуміти, що підтримує передачу» 40 нових винищувачів Lockheed Martin Corp F-16 разом із комплектами модернізації для існуючих військових літаків.

«Я готовий працювати з президентом Ердоганом і Туреччиною над посиленням оборони та стримування в євроатлантичному регіоні», – сказав Байден у понеділок.

Проте деякі члени Конгресу, головним чином голова Комітету із закордонних справ Сенату Боб Менендес, виступають проти продажу винищувачів Туреччині через питання дотримання прав людини та її відносини з Грецією.

Менендес заявив, що він "продовжує мати застереження" щодо надання винищувачів Туреччині. Сенатор-демократ сказав у понеділок, що він веде переговори з адміністрацією Байдена і може ухвалити рішення "наступного тижня".

Сенаторка-демократка Джин Шагін, яка була однією з ініціаторів блокування продажу літаків Туреччині, сказала, що була дуже рада почути про «прорив з Туреччиною щодо вступу Швеції до НАТО» і що це «мало статися набагато раніше».

«На початку цього року ми звернулися до Сенату з листом, у якому говорилося, що ми дуже стурбовані постачанням F-16 та іншої військової техніки Туреччині, поки там «зависла» ратифікація Швеції. Це було б дуже проблематично, незважаючи на те, що Туреччина є важливим союзником по НАТО. Я сподіваюся, що після кроку президента Ердогана щодо Швеції будуть наступні у забезпеченні ратифікації прийому Швеції в НАТО найближчими тижнями», – сказала сенаторка, виступаючи на події у Вільнюсі, де відбувався саміт НАТО.

І Анкара, і офіційний Вашингтон відкидали будь-які припущення про те, що схвалення Анкарою вступу Швеції в НАТО було пов’язане з продажем F-16 під час багатомісячних переговорів, на яких союзники намагалися схилити керівництво Туреччини до схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО.

Щоб пояснити свою опозицію щодо вступу Швеції в НАТО, Анкара казала, що Стокгольм, на її думку, недостатньо протидіяв групам, яких Туреччина вважає терористами, головним чином членам забороненої Робітничої партії Курдистану (РПК). Цю організацію, крім Туреччини, вважають терористичною ще ЄС і Сполучені Штати.

Швеція, яка до того мала нейтральний статус, подала заявку на вступ до НАТО разом зі сусідньою Фінляндією після початку широкомасштабної російської агресії проти України у лютому 2022 року. Фінляндія вже стала членом НАТО минулого року.

У жовтні 2021 року Туреччина попросила придбати винищувачі F-16 Lockheed Martin Corp і майже 80 комплектів модернізації для існуючих військових літаків на 20 мільярдів доларів, але США не поспішали схвалити продаж.

У заяві, опублікованій у понеділок Туреччиною та Швецією, йдеться, що Швеція не надаватиме підтримки курдським угрупованням і активно підтримуватиме зусилля з пожвавлення процесу вступу Туреччини до ЄС.

Росія, яка називала розширення НАТО однією з причин її нападу на Україну, заявила, що очікуваний вступ Швеції до НАТО матиме "негативні наслідки" для безпеки Росії, і що Москва повинна буде відповісти. Росія не збільшила чисельності своїх військ на кордоні з Фінляндією після її вступу до НАТО, незважаючи на те, що Фінляндія, як країна НАТО, має найдовший сухопутний кордон з Росією.