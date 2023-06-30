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ЗМІ: Уряд США радив Києву не намагатися скористатися зі заколоту Пригожина
Американські ЗМІ повідомляють з посиланням на американських чиновників, що адміністрація президента США Джо Байдена, радила українським посадовцям не проводити прихованих атак усередині Росії та не намагатися скористатися з хаосу в Росії через заколот Євгена Пригожина і його "Групи Вагнера".
Як повідомила у п’ятницю газета New York Times (NYT), американські посадовці, які розмовляли з кореспондентами газети та були ознайомлені з даними розвідки, сказали, що розвідка не знала точно, що збирається робити керівник "Групи Вагнера" Євген Пригожин, але вони знали, що Пригожин збирається силою усунути від влади міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу, генерала Валерія Герасимова.
Закликаючи Київ до обережності, офіційні особи США не хотіли дати президенту Володимиру Путіну привід стверджувати, що повстання Пригожина було організоване Сполученими Штатами чи Україною, пояснює газета мотивацію американської адміністрації. Представники США сказали NYT, що, наскільки їм відомо, українська розвідка погодилася з їхніми аргументами.
Американські урядовці також заявили, що вважають, що будь-яка резонансна операція українських сил всередині Росії навряд чи мала б серйозний вплив на повстання Пригожина, але дозволила б Путіну звинувачувати Захід у підготовці заколоту.
Коли повстання вже закінчилося, президент США Джо Байден виступив у понеділок, 26 червня, із заявою, про те, що повстання ПВК "Вагнер" було частиною боротьби усередині російської системи, і що американські союзники в Європі поділяють цю позицію.
"Ми повинні були переконатися, що Путін не має приводу звинувачувати в цьому Захід чи НАТО. Ми ясно дали зрозуміти, що не причетні. Ми не мали до цього жодного відношення", — сказав Байден.
Київ і Вашингтон мають різні погляди на приховані операції всередині Росії – США не бачать у них користі та закликають українських військових не використовувати західну зброю в таких випадках. Київ переконаний, що успішні операції всередині Росії демонструють слабкість режиму Путіна, що в кінцевому результаті має призвести до його занепаду.
У Москві не звинувачують Захід в участі у заколоті
Відійшовши від генеральної лінії, що полягає у звинуваченні Заходу у внутрішніх проблемах Росії, цього разу у Москві також заявили, що згідно з їхньою інформацією, Сполучені Штати дійсно радили Києву не використовувати заколот.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у середу, що не може «гарантувати це на сто відсотків, але це достовірна інформація, яка виглядає правдивою».
«До Києва були надіслані вказівки, щоб українці найближчим часом не використовували цю ситуацію для організації диверсій на території Росії та інших провокацій», – сказав Лавров, виступаючи по російському телебаченню.
Раніше телеканал CNN повідомив, що американські розвідники знали приблизно з середини червня про те, що Пригожин планував кинути «серйозний виклик російському військовому керівництву» протягом досить тривалого часу, але самі були здивовані швидкою ескалацією. Також, за словами журналістів, було незрозуміло, якою буде кінцева мета заколоту та як саме Пригожин планував її досягнути. Деякі оглядачі вважають, що на останньому етапі Пригожин діяв спонтанно, не маючи конкретного плану дій.
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- Голос Америки
Американські законодавці просять підсилити український контрнаступ касетними бомбами зі США
Американські законодавці із Гельсінської групи просять президент США Джо Байдена передати Україні касетні боєприпаси, розроблені у Штатах і не використані за часів Холодної війни. Ця нищівна зброя заборонена до виробництва і використання окремою угодою, ратифікованою у понад 120 країнах світу, проте, згідно з повідомленнями українського уряду та неурядових організацій, її не раз застосовувала Росія проти України. США, Україна та Росія не є підписантами угоди про заборону використання касетних снарядів.
Представники обох партій, які звернулися до Байдена, вважають, що касетні боєприпаси можуть допомогти ЗСУ прорвати укріплені російські лінії, що стоять на перешкоді контрнаступу, повідомляє Foreign Policy. Відповідного листа підписали Джо Вілсон, Стів Коен і Вікторія Спартц.
За інформацією джерел видання NBC News, оголошення про надання таких боєприпасів може бути зроблено вже за кілька днів, на початку наступного місяця. Також видання цитує посадовців, згідно з повідомленнями яких, США розглядають надання Україні більш модерного варіанту боєголовок класу “земля-земля” – DPICM. Вибухаючи, вони розсіюють численні бомби меншого розміру на широких територіях (розміром кількох футбольних полів), завдаючи більш масштабних руйнувань та вражаючи навіть броньовані машини.
Обмеження щодо використання такої зброї були зумовлені масштабом уражень, яких завдають такі бомби, адже існує значний ризик шкоди для цивільних. Також нерозірвані бомби можуть вибухнути задовго після бою та поранити або вбити цивільних через місяці або й роки після використання.
За інформацією NBC News, термін придатності багатьох касетних снарядів в США незабаром закінчується. Тому двопартійна група членів Конгресу надіслала листа з проханням до Джо Байдена надати Україні “невикористаний величезний арсенал на службу українській перемозі та відновленню миру в Європі”.
Натомість конгресмен Джейсон Кроу, член Комітету Палати представників США зі Збройних сил у листі до міністра оборони США Ллойда Остіна просить публічного обговорення щодо надання такого типу зброї.
Президент США наразі публічно не коментував вірогідність постачання Україні касетних боєприпасів. В адміністрації, як повідомляв Голос Америки, існували розбіжності щодо того чи постачати касетні боєприпаси.
Минулого місяця правозахисна організація Human Rights Watch засвідчила, що Росія неодноразово використовувала касетні боєприпаси в Україні протягом війни, спричинивши сотні жертв серед цивільного населення та пошкоджених цивільних об’єктів, включаючи будинки, лікарні та школи.
За інформацію Foreign Policy, Україна вже отримувала DPICM від інших союзників по НАТО – минулої осені Туреччина надавала касетні артилерійські боєприпаси, розроблені США. Але Сполучені Штати, стверджує видання, мають набагато більший арсенал такої зброї. Законодавці, які підписали згаданого листа, вважають, що йдеться про близько 3 мільйонів таких снарядів. Їх можна вистрілювати зі 155-мм гаубиць, які США вже надали Україні раніше.
"Найімовірнішим результатом буде подія, схожа до аварії на Фукусімі", – Едвін Лайман. Відео
"Наслідки такої атаки насправді залежать від того, як вона прогресує. Скільки реакторів задіяно, скільки відпрацьованого ядерного палива зазнає впливу, чи порушені самі конструкції захисної оболонки чи ні", – Едвін Лайман, експерт з ядерної безпеки Союзу занепокоєних науковців США
США відкидають заклики Китаю зняти санкції
ВАШИНГТОН — Нові заклики посадовців Китаю до США про скасування санкцій в обмін на відкриті лінії зв’язку з американськими військовими відлунюють у дипломатичній прірві, незважаючи на те, що напруга між двома наддержавами продовжує зростати.
У четвер Пентагон відхилив цю вимогу, стверджуючи, що немає вагомих причин для високопоставлених китайських військових уникати розмов зі своїми американськими колегами.
"Ми вважаємо, що немає жодних перешкод для збереження відкритих ліній зв’язку", — сказав журналістам прес-секретар Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, відповідаючи на запитання Голосу Америки.
Міністр оборони США Ллойд Остін "може спілкуватися зі своїм китайським колегою прямо зараз", додав Райдер. "Ці санкції не потрібно скасовувати, щоб він міг спілкуватися зі своїм колегою".
Остін і міністр національної оборони Китаю Лі Шанфу коротко поговорили під час щорічного діалогу Шангрі-Ла в Сінгапурі на початку цього місяця, але офіційні особи Пентагону вказали, що під час розмови не було обговорень по суті.
Китайські офіційні особи неодноразово заявляли, що вони будуть відкриті до переговорів, але лише за умови скасування санкцій, цю вимогу вони повторили в середу, повідомляє Bloomberg News.
"Американська сторона знає причину ускладнень військових відносинах з Китаєм", - сказав журналістам речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенюй.
"Такі перешкоди слід усунути до того, як між двома країнами відбудеться будь-який обмін і співпраця", – додав він.
Лю не уточнив які саме санкції Китай хоче скасувати, але китайські чиновники раніше вказували на особисті санкції щодо Лі як на камінь спотикання.
Китайська повітряна куля-шпигун
Комунікація між військовими двох країн на високому рівні призупинилась ще до того, як Китай у лютому відправив висотну кулю спостереження через Сполучені Штати.
Представники Пентагону заявили, що військові Китаю відхилили прохання про переговори після того, як повітряну кулю було збито, і висловили стурбованість тим, що інші заклики США до переговорів не були почуті.
Китайські чиновники заперечують, що повітряна куля, яку зрештою збили біля узбережжя Атлантичного океану США, була пристроєм спостереження, стверджуючи, що натомість це була метеорологічна куля.
Але в четвер Пентагон наполягав, що повітряна куля була призначена для спостереження, хоча контрзаходи США, схоже, зірвали її місію.
"За нашими оцінками, куля не збирала інформацію під час перельоту над Сполученими Штатами, — сказав Райдер журналістам. - Звичайно, наші зусилля допомогли в цьому".
Райдер, однак, відмовився прямо коментувати повідомлення The Wall Street Journal про те, що обладнання для повітряних куль включало технологію, виготовлену в США.
Він також не виключив цього.
"Нам відомо про попередні випадки, наприклад, про те, що готові комерційні компоненти зі США використовувались в таких речах, як безпілотники та інші спроможності", — сказав він.
Доповідь викликала занепокоєння деяких американських законодавців, які закликали посилити обмеження на експорт технологій до Китаю.
"Цей інцидент не закрито, — йдеться в заяві республіканців Майкла Маккола та сенатора Білла Хегерті. - Ми з нетерпінням чекаємо на повний технологічний аналіз повітряної кулі спостереження. Треба просувати заходи з конкуренції, такі як експортні обмеження, щоб протистояти комуністичному Китаю".
Контрнаступ повільніший, ніж сподівались Вашингтон чи Київ, але не це є мірилом успіху - Джон Гарді. Інтерв'ю
Спроба заколоту ПВК "Вагнер" у Росії навряд чи значно вплине на ситуацію на полі бою в Україні. А попри те, що контрнаступ ЗСУ може іти повільніше, ніж сподівались у Вашингтоні чи Києві, показником успіху може бути не кількість захоплених територій, а інші показники, про які можуть не повідомляти у відкритих джерелах.
У цьому переконує Джон Гарді, заступник директора програми вивчення Росії у Фонді захисту демократій США. В інтерв'ю журналістці Української служби Голосу Америки Марії Прус він також розповів, чи вважає загрозу російського теракту на ЗАЕС невідворотною та як на потенційну російську атаку в Україні із використанням ядерної зброї могли б відреагувати США й НАТО.
Інтерв'ю відредаговане для ясності й плинності.
Марія Прус, Голос Америки: Поговоримо про те, що сталося в Росії зі спробою перевороту "Групи Вагнера". Як ви думаєте, яким можуть бути наслідки для війни в Україні? Адже частина військовиків може підписати контракти із Міноборони РФ, дехто може поїхати до Білорусі. Як це може змінити ситуацію на полі бою?
Джон Гарді, експерт Фонду захисту демократій: Я думаю, що короткостроковий вплив виглядає досить незначним. Сам заколот, здається, не має помітного впливу на російську логістику, адже він був надто короткочасним. І здається, Пригожин хотів зберегти канали постачання відкритими та не хотів зривати військові операції в Україні.
Інтегрувати «Вагнер» в Міноборони (РФ) буде важко
Я точно не знаю, що буде з "Вагнером", схоже, Росія все ще розбирається із цим, але я думаю, можна з упевненістю сказати, що "Вагнер", як ми його знали, ймовірно, припинить своє існування. Адже без автономії, особливо це стосується вищого військового керівництва, людей, як-то Уткін, - це буде не та сама організація, якщо вона не зможе тренуватися незалежно і в певній мірі проявляти автономію та незалежно приймати рішення на полі бою з боку молодших командирів, це те, що насправді робить їх ефективною бойовою силою.
Інтегрувати "Вагнер" в Міноборони (РФ) буде важко, тому що, як я вже сказав, основні представники "Вагнера", - не засуджені, а добре навчені солдати - звикли до автономії, незалежності у прийнятті рішень. Тож якщо вони спробують інтегруватися, це, мабуть, викличе певне тертя і багато з них можуть не зважитися на це.
у війні в Україні.. я не думаю, що вплив буде великим, тому що «Вагнер» вже вибув з бою
Але з точки зору короткострокової перспективи у війні в Україні, я не думаю, що вплив буде великим, тому що "Вагнер" вже вибув з бою. Тому вони вже вийшли з Бахмута. Вони передали свої позиції підрозділам Міноборони РФ, тому вони відпочивали, переобладнувались і перегруповувалися в тилу, тому там немає великого впливу.
Очевидно, Росії не вдасться повернути їх у бій відразу, але насправді "Вагнер" - це структура, оснащена для типу штурмових операцій, які ми бачили раніше, його основна ефективність насправді не є типом оборонної операції, яку Росія намагається провести проти контрнаступу України.
М.П.: Щодо контрнаступу ЗСУ, він відбувається не так швидко, як, мабуть, очікувалося, тому багато людей говорять, що Україна воює проти Росії і проти завищених очікувань. Отже, що, на вашу думку, може бути далі? Чи союзниками це сприймається як перемога чи невдача?
Д.Г.: Попри дуже великі надії, пов’язані з наступом (ЗСУ), я думаю, що більшість людей, які уважно спостерігають за ситуацією, включаючи старших посадових осіб адміністрації, знали, що це, ймовірно, буде непросто, адже Росія має дуже сильну оборону на півдні.
досягнення (української армії), ймовірно, були трохи повільнішими, ніж на те сподівався б Вашингтон і український Генштаб
При цьому я думаю, що досягнення (української армії), ймовірно, були трохи повільнішими, ніж на те сподівався б Вашингтон і український Генштаб. Але це не означає, що Вашингтон будь-яким способом відмовиться від підтримки цього контрнаступу.
Ми вже бачили сигнали від адміністрації Байдена про додаткові зобов'язання щодо Bradley та Stryker. Ймовірно, вони будуть (відправлені) за черговим пакетом допомоги, якщо цього вже не сталось.
Я думаю, що це сигнал про те, що "ми тут надовго", навіть незважаючи на труднощі, що ми все ще віримо в Україну, віримо в її успіх на полі бою. І, знаєте, лише з моєї точки зору, чимало (інформації про) контрнаступ ми не можемо побачити у відкритих джерелах, особливо щодо відносного виснаження резервів. І для мене це, мабуть, найважливіше зараз, на поточному етапі контрнаступу, ніж те, скільки територій здобуто.
чи має Україна успіх у виснаженні російських резервів
Йдеться про те, чи має Україна успіх у виснаженні російських резервів, змушуючи Росію на цьому етапі використовувати більше резервів, ніж вони хотіли б. Це могло б підготувати (Україну) до більшого успіху. Ось що я сподіваюся побачити.
Загроза для ЗАЕС
М.П.: Минулого тижня голова української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія може планувати атаку на окупованій ЗАЕС. Що ви думаєте про такі заяви?
Д.Г.: Я думаю, що можливо, що вони це планують. Після того, як Росія, ймовірно, підірвала (Каховську) дамбу, а я думаю, що більшість доказів вказує на те, що Москва зробила це, ви знаєте, ми навчилися не скидати з рахунків жодну можливість ескалації та агресії з боку Росії.
не думаю, що атака на ЗАЕС має для Росії великий сенс
Я не думаю, що атака на ЗАЕС має для Росії великий сенс, головним чином тому, що в них є війська також у цьому районі. І тому вони тоді начебто «вистрілили собі у ногу». Якби вони зробили це, можливо, тоді метою було б якесь ядерне залякування України та Заходу. Але знову ж таки, я розглядаю це як віддалену можливість.
М.П.: Чи ви думаєте, що це могло змінитися з цією спробою заколоту "Групи Вагнера"? Як ви вважаєте, чи Путін тепер більш рішучий щодо того, що він може зробити під час війни в Україні?
Д.Г.: Я думаю, що Путін був ослаблений цією спробою заколоту. Тож, можливо, він відчуває себе затиснутим у куток, вразливим, що може призвести до більш нестабільної поведінки. Це, звичайно, ризик. Тож коли йдеться про такі речі, як ядерні загрози чи просто про будь-яку ескалацію, використання зброї масового ураження, хімічної зброї, чого завгодно, я вважаю, що треба брати до уваги настрої Путіна.
Путін був ослаблений цією спробою заколоту
Але я не хочу намагатися читати думки. Знаєте, якби я був на його місці, здається, я б почувався вразливим зараз. Але загалом я продовжую вважати використання Росією зброї масового ураження, й особливо ядерної зброї, подією з низькою ймовірністю.
М.П.: У Києві наголошують, що міжнародна реакція на руйнування Каховської дамби була настільки приглушеною, що це дає президенту Путіну більше можливості активізуватись і планувати подальшу ескалацію в Україні. Чи ви погоджуєтесь?
Д.Г.: Якщо припустити, що це зробила Росія, а на це вказують докази, - я все ж не думаю, що це те, що вони зроблять, тому що це матиме наслідки для військ Росії в цьому районі, вони контролюють лівий берег Херсонської області.
Якщо вам відомі про можливість будь-яких таких актів агресії, я думаю, що має сенс діяти на випередження
Можливо, це вказує на те, що вони більше готові ризикувати. Але також можливо, що Москва просто не дуже розуміла, що вона робить, і, можливо, вона неправильно прорахувала, якими можуть бути наслідки їхньої атаки. Можливо, це був стратегічний військовий крок, щоб перекинути війська з лівого берега Херсонщини на Запоріжжя, що для мене звучить найбільш логічно. Але знову ж таки, важко передбачити цілі Москви.
М.П.: Представники Міжнародного агентства з атомної енергії нещодавно відвідали ЗАЕС і заявили, що бачили деякі міни за периметром і, можливо, десь на території станції. Тож як ви думаєте, чи могли б росіяни після візиту МАГАТЕ продовжити мінування цього стратегічного об’єкту? цей, знаєте, стратегічний видобуток? Або чому, якщо загроза зараз мінімальна, українська сторона активно наголошує на такій небезпеці?
Д.Г.: Я думаю, що для українців, якщо ви справді маєте хоч якийсь натяк на те, що Росія збирається це зробити, вам варто випередити це, тому що ви хочете позбавити Москви можливості зробити це, а потім хибно звинуватити в цьому Україну.
Я, зрештою, дійсно сильно сумніваюся, що це Київ підірвав дамбу, але Москва, як ви знаєте, звинувачувала (у таких планах) українців. Я думаю, можливо, для того, щоб мати певну гнучкість: якщо вони вирішать зробіть це, вони могли би сказати: "Ми попереджали вас про це".
якщо Путін відчуватиме себе вразливим, це може змусити його діяти швидше
Так само і для українців із ЗАЕС. Якщо вам відомо про можливість будь-яких таких актів агресії, я думаю, що має сенс діяти на випередження. І ви знаєте, можна припустити, що вони говорять правду, і я вірю в це, - хоча також це може бути інформаційною операцією, але я не думаю, що це вона. Я вважаю, що той факт, що Росія справді підірвала дамбу, надає більше довіри цим офіційним заявам Києва.
Ядерні погрози Москви
М.П.: Говорячи про ядерні погрози Росії та розміщення нею ядерної зброї в Білорусі. Як ви думаєте, чи ситуація змінилася із посиленням ролі Лукашенка після подій довкола ПВК "Вагнер"?
Д.Г.: Як я вже говорив раніше, якщо Путін відчуватиме себе вразливим, це може змусити його діяти швидше. Я продовжую думати, що для Путіна «червона лінія», щоб серйозно задуматися про застосування хоча б тактичної ядерної зброї, навіть у демонстративний спосіб, не обов’язково на полі бою, а, можливо, десь у Чорному морі чи ще десь, - це, напевно, буде стратегічним розвалом фронту.
якщо Україна швидко прориватиметься, вони відкриють шлях на Мелітополь і відкриють можливість іти на Крим, ймовірно, тоді Путін серйозно подумає про застосування ядерної зброї
Тож, можливо, якщо Україна швидко прориватиметься, вони відкриють шлях на Мелітополь і відкриють можливість іти на Крим, ймовірно, тоді Путін серйозно подумає про застосування ядерної зброї.
Протягом усієї війни він не вдавався до використання ядерної зброї в деяких ситуаціях, як, наприклад, коли відбувся блискавичний контрнаступ (ЗСУ) на Харківщині торік. Тоді він не застосував ядерну зброю, хоча Москва стрімко втрачала позиції. Тож я думаю, що, можливо, "поріг терпимості" трохи вищий, ніж деякі думають.
Що стосується Білорусі, я не бачу, що це розгортання справді щось змінює. Росіяни послідовно заявляли, що вони (самі) контролюватимуть зброю, і передадуть її підрозділам Білорусі лише за умов кризи.
З точки зору розміщення цих систем, я не думаю, що це багато чого змінить для НАТО. В Калінінграді уже є база із ядерною зброєю. Схоже, що росіяни розміщують цю зброю на білоруських штурмовиках Су-25 – це не дуже потужна платформа, вона має невеликий радіус дії, тому для НАТО це не дуже сильно змінює ситуацію.
М.П.: Говорячи про це, якою, на вашу думку, має бути відповідь НАТО та Америки на ці заяви щодо загроз? Що ви думаєте про ініціативу сенаторів щодо резолюції, яка стверджує, що якби Росія використала ядерну зброю в Україні чи здійснила теракт на ЗАЕС, вона б опинилась у війні проти НАТО? Якою, на вашу думку, має бути справжня відповідь союзників?
Д.Г.: Так, це складне запитання. Очевидно, це залежить від того, де і що зробила б Росія. Якщо вона атакуватиме країну НАТО, очевидно, це введе в дію гарантій за Статтею 5 про колективну оборону.
я очікую, що адміністрація Байдена запропонує якусь традиційну відповідь. Я не думаю, що вони відповіли б, але з ядерними засобами
Якщо це відбудеться в Україні, я очікую, що адміністрація Байдена запропонує якусь традиційну відповідь. Я не думаю, що вони відповіли б, але з ядерними засобами. Хоча у пресі повідомлялося про можливі варіанти, я можу лише припускати, але для мене "конвенційна" відповідь здається найбільш імовірною, якби вони дійсно відповіли військовими методами. Існують високі хороші шанси, що вони могли б вирішити не робити цього, щоб уникнути ризику ескалації та просто реагувати на це економічними засобами.
М.П.: "Конвенційна" відповідь означає зброя, що не є ядерною.
Д.Г.: Так, це військова відповідь, але вона не ядерна. Також це економічні засоби, такі як санкції, експортні обмеження.
М.П.: А як щодо резолюції сенаторів? Адже вона не є директивою для дій для країн НАТО.
Д.Г.: Я вважаю, що було б добре, щоб Конгрес сигналізував, що також може зіграти певну роль у цьому, окрім Білого дому. Але я не очікую, що Білий дім захоче зв’язати собі руки, думаю, вони насправді хочуть зберегти гнучкість і можливість адаптувати відповідь. Але, як я вже сказав, для лідерів партій – це добре дати сигнал, що вони підтримають рішучу відповідь на російську агресію.
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