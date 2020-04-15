У столиці США продовжили режим домашньої ізоляції до 15 травня

Мер столиці США Мюріел Баузер оголосила у середу, що режим домашньої ізоляції триватиме у Вашингтоні до 15 травня.

Карантинний режим наразі введений у більшості країн світу. В Україні режим жорсткого карантину триватиме до 24 квітня

Всі школи та неістотні бізнеси залишатимуться зачиненими. Мер сказала, що говорити про поступове відкриття столиці можна буле лише після двох тижнів спаду нових випадків захворювання та госпіталізації. У додаток, всі мешканці міста повинні носити маски чи якусь форму покриття обличчя в готелях, таксі та громадському транспорті. Минулого тижня мешканців зобов’язали вдягати маски в продуктових магазинах.

Карантинний режим наразі введений у більшості країн світу. В Україні режим жорсткого карантину триватиме до 24 квітня. Відповідно до правил, в Україні заборонено з’являтися у громадських місцях без маски чи респіратора, ходити групами більше двох людей, а діти віком до 14 років повинні бути у супроводі дорослих. Також нові правила забороняють бути на вулиці без посвідчення особи.

До столиці України можна в’їжджати лише через спеціальні контрольно-пропускні пункти. Всі водії та пасажири проходять обов’язкову термометрію. Встановлені обмежувальні правила у закладах громадського харчування та продовольчої торгівлі.

Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що у кінці квітня уряд поетапно послаблюватиме карантинні обмеження.

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