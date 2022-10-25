Джордаш, громадянин Великої Британії, два десятиліття займався питанням воєнних злочинів, здійснених під час воєнних конфліктів, зокрема в Руанді, колишній Югославії та Сьєрра-Леоне. З 2015-го року він мешкає в Києві, де його фірма консультує Генеральну прокуратуру України та громадянське суспільство у розслідуванні порушень Росією міжнародного права - спочатку на окупованих територіях Криму та Донбасу, а тепер, в рамках мобільних груп правосуддя, – по всій країні.
«Щоб в залі суду були такі, як Путін». Інтерв’ю з юристом Вейном Джордашом. Відео
Про те, як відбувається фактична співпраця у розслідуванні воєнних злочинів між іноземними партнерами та українськими слідчими та які існують шляхи притягнення винних до відповідальності,Тетяна Ворожко поспілкувалась із Вейном Джордашом,керуючим партнером юридичної фірми Global Rights Compliance LLP
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