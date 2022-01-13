Новий діалог Заходу з Росією наразі триває в режимі обміну докорами

Західні представники на переговорах, що відбуваються цього тижня у Європі з Росією, кажуть, що Москва наразі не подала ознак готовності знизити напруженість з Україною.

У Європі є реальна загроза збройного конфлікту.

Розповіді й коментарі дипломатів і посадовців США, НАТО, а також заяви представників російської сторони за результатами зустрічей у Женеві та Брюсселі дають підстави вважати, що ті розмови головно зосередилися на виголошуванні взамонеприйнятних вимог.

Увесь цей час Росія наполягає, що не планує нового нападу на Україну, хоча визнає факт стягування до України величезних військових сил включно з артилерією, танками й авіацією.

Але росіяни при цьому також заперечують факти, що її військові вже незаконно перебувають на міжнародно визнаній українській території та опосередковано діють проти української армії на Донбасі.

Твердих надій на досягнення домовленостей, чи навіть порозуміння, або компромісу наразі не висловив ніхто з учасників переговорів.

...Важко зрозуміти, чому вони ( росіяни) вважають, що їм загрожує Україна - менша демократія, яка розвивається. Навіщо їм сто тисяч військових на кордоні?.. Якщо не для вторгнення, то для залякування?..

“У Європі є реальна загроза збройного конфлікту”, - визнав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ після того, як підтвердив, що 30 країн альянсу повторили російській делегації на зустрічі в Брюсселі 12 січня, що вони відкидають вимогу Москви не приймати до альянсу Україну чи будь-які інші країни.

Натомість країни НАТО закликали Росію продемонструвати серйозність бажання до миру і почати з відведення стягнутих до України військ у місця постійного базування.

Росії дали зрозуміти, що Захід готовий обговорювати і вирішувати питання безпеки: наприклад обмеження озброєнь - ракет у Європі, регулювання військових маневрів та інші способи підвищення взаємної довіри.

"Росіяни були не готові погодитися на переговори щодо пропонованих генеральним секретарем НАТО тем, хоча вони і не відкинули можливості таких дискусій”, - зауважила після переговорів очільниця американської делегації заступниця держсекретаря США Венді Шерман.

Шерман заявила, що західним країнам "відверто кажучи, важко зрозуміти, чому вони (росіяни) вважають, що їм загрожує Україна - менша демократія, яка розвивається. Навіщо їм сто тисяч військових на кордоні? Вони кажуть, що це не для вторгнення, а для маневрів і сьогодні зранку повідомлено про бойові стрільби. Для чого це? Якщо не для вторгнення, то для залякування? Для підривної роботи? Я не знаю. Але це не допомагає дипламатичним вирішенням, тому Росія має визначитися".

Керівник Російської делегації на переговорах в НАТО заступник міністра закордонних справ Олександр Грушко визнав, що “на сьогодні у нас взагалі нема об’єднуючого, позитивного порядку денного”.

“Ми зробили перший крок. Ми виклали на папері й оприлюднили наше бачення поступу у правильному напрямку. І нині ми закликали наших партнерів також викласти на папері їхні ідеї - в якому напрямку рухатися. А тоді стане зрозуміло, які інструменти, включно з форматами переговорів, будуть відповідними для досягнення того завдання”, - сказав Грушко журналістам у Брюсселі.

Тим часом західні представники дуже песимістично оцінюють можливість порозуміння з Росією, якщо Москва далі стоятиме на проголошуваних останнім часом позиціях.

“Росія вирішила поставити під сумнів три засадничі принципи, які раніше вона визнавала”, - пише, оцінюючи початок нового діалогу Заходу з Росією, верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Борель.

“Перше - це право кожної держави вільно визначатися з членством у будь-якій міжнародній організаціях, чи участю в договорах, альянсах, як це визнано в Паризькій хартії… Друге - це незастосування сили і повага територіальної цілісності усіх країн. І Росія не лише каже про це, але й нарощує військовий тиск на українському кордоні та погрожує Києву новим втручанням, якщо вимоги не будуть повністю виконані”, - перераховує Борель.

Європейський дипломат також вважає, що “крім цього Росія прагне створити враження, що Європейський Союз не має жодного значення і хоче домогтися стратегічного розокремлення США і Європи”.

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