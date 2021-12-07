США, Британія, Італія, Німеччина і Франція закликають Росію зменшити напруженість з Україною

Президент США Джо Байден провів телефонну нараду з керівниками Великої Британії, Італії, Німеччини та Франції напередодні його розмови з допомогою відео зв’язку з президентом Росії, що зосереджуватиметься на нових російських погрозах щодо України.

Московські посадовці доводять, що Росія нікому не загрожує, але їхні заяви лунають одночасно з натяками про готовність до силових дій.

Західні лідери не вірять російським запевненням, вказуючи на російську агресію проти України з початку 2014 року.

Україна підтверджує, що Москва знову стягнула велетенські сили і вказує, що Росія вже окупувала український Кримський півострів і фактично контролює частину Донецької і Луганської областей.

Президент Байден застерігав, що у разі силових дій Росії проти України Сполучені Штати готові вдатися до таких важелів економічного тиску, які Захід раніше проти Москви не застосовував.

Але американський президент також заявляв про готовність розмовляти з російським президентом і використовувати насамперед дипломатію.

П’ять голів держав та урядів… виявили рішучість домагатися поваги до суверенітету України і висловили зобов’язання діяти щоб зберігати мир і безпеку у Європі.

«Лідери обговорили спільну стурбованість накопиченням російських військ на кордонах України і щораз жорсткішу риторику Росії. Вони закликали Росію до деескалації напруженості і погодилися, що дипломатія, особливо через Нормандський формат є єдиним шляхом вперед у розв’язанні конфлікту на Донбасі через впровадження Мінських домовленостей», - сказано в офіційному повідомленні Білого дому.

В заяві від британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона також додано, що «Велика Британія буде і надалі використовувати всі економічні й дипломатичні можливості які вона має, щоб запобігли будь-якій російській агресії проти України».

Від імені французького президента Еммануеля Макрона з цього ж приводу повідомлено, що «п’ять голів держав та урядів… виявили рішучість домагатися поваги до суверенітету України і висловили зобов’язання діяти щоб зберігати мир і безпеку у Європі».

Німецька урядова заява підкреслює, що «всі учасники (керівники п’яти країн) висловили підтримку намаганням Франції та Німеччини у межах Нормандського формату».

В італійській заяві, як і в інших зокрема наголошено, що уряди цих п’яти країн «залишатимуться в тісному контакті з союзниками в НАТО партнерами в ЄС для скоординованої та всебічної відповіді».

З Вашингтона також повідомили, що 6 грудня державний секретар Ентоні Блінкен телефонував українському президенту Володимиру Зеленському і «підтвердив від США непохитну підтримку суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України перед лицем російської агресії напередодні дискусії президента Байдена з президентом Путіним».



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