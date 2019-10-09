Білий дім проти Конгресу: Адміністрація Дональда Трампа відмовляється співпрацювати з Конгресом у справі щодо імпічменту президента. Відео

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Білий дім також відкинув вимоги Конгресу надати свідків та документи для парламентського розслідування. Президент США також виступив за оголошення імпічменту Голові комітету розвідки Палати представників США демократові Адаму Шиффу та спікерці Пелосі, попри те, що такої процедури для конгресменів не передбачено.



У відповідь спікерка Пелосі назвала відмову Білого дому співпрацювати - спробою "нормалізувати беззаконня" і зауважила, що "приховавання правду" будуть розцінювати, як "подальші свідчення перешкоджання правосуддю.



