ВООЗ поновлює поради щодо дексаметазону для лікування COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила, що оновлює свої поради стосовно лікування хворих на COVID-19, щоб урахувати результати клінічного випробування, яке показало дієвість стероїду дексаметазон у важких випадках захворювання.

Згідно з оголошеними у вівторок результатами дослідження дексаметазон, який використовують з 1960-х років для зменшення запальних процесів при таких хворобах як артрит, приблизно на третину скорочує смертність важко хворих пацієнтів з COVID-19.

Ці результати називають дуже позитивними на тлі повідомлень про збільшення випадків заражень новим коронавірусом у низці країн, зокрема у США.

Рекордну кількість COVID-19 зареєстрували 16 червня в Україні - 758.

Вперше виявлено засіб лікування, який зменшує смертність тих пацієнтів з COVID-19, яким потрібен додатковий кисень для дихання, або дихальні апарати.

У Пекіні китайська влада оголосила нові заходи карантину у зв’язку з поновним спалахом хвороби.

Поради ВООЗ мають на меті поширення найновішої інформації для лікарів та інших медичних фахівців про способи лікування заражених коронавірусом.

Клінічне дослідження, очолюване Оксфордським університетом, дає підстави вважати, що дексаметазон стає на перешкоді руйнівним процесам, які деколи здійснює імунна система хворої людини у відповідь на новий коронавірус.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон назвав результати дослідження “видатним британським науковим досягненням”.

Згідно з повідомленнями той препарат допомагав саме важко хворим на COVID-19, особливо тим, які мали труднощі з диханням, але не змінював стан заражених короновірусом з легкими симптомами.

Фахівці кажуть, що доступність і дешевість дексаметазону означають, що його використання може допомогти зменшити смертність від COVID-19 у багатьох країнах.

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