Чому білоруська влада затримала журналіста Романа Протасевича?

У Мінську повідомляють, що Олександр Лукашенко у неділю 23 травня особисто керував діями білоруських служб, які, посилаючись на повідомлення про вибухівку в літаку рейсу з Афін до Вільнюса, влаштували вимушену посадку авіалайнера в столиці Білорусі.

Роман - один з тих людей, завдяки яким білоруси знають правду про те, що відбувається.

Приблизно шестигодинна перевірка не виявила вибухівки, але натомість білоруська поліція заарештувала білоруського журналіста Романа Протасевича, який з 2019 року живе у сусідній Литві.

Керівник авіакомпанії Ryanair сказав, що затримали також супутницю журналіста і назвав інцидент викраденням.

Білоруська влада звинувачує 26-річного Протасевича в організації заворушень у Білорусі і навіть занесла його до списків підозрюваних в екстремістській діяльності за його роботу в новинному каналі Nexta.

Роман Протасевич донедавна був головним редактором того каналу, який через інтернет платформу Telegram, а також в Youtube та в інших мережах поширював інформацію про перебіг протестних акцій у Білорусі проти Олександра Лукашенка, який проголосив себе переможцем виборів у серпні 2020 року.

Опозиція закликала білорусів до мирних демонстрацій, які інтенсивно тривали кілька місяців, але вщухли після масових арештів та вигнання за кордон низки білоруських опозиційних лідерів.

Невже вони справді вважають, що ми розпочали усе це?

Редакційна група Nexta з осередку у Варшаві поширювала інформацію про плановані місця протестних акцій в Білорусі і застеження, де була поліція, а також поради щодо дій і відео самих протестів та випадків жорстокості поліції.

«22 і 25-річні хлопці створили ситуацію, яка струсонула режим так, що були 50 на 50 шанси його падіння. Хоча хтось може сказати, що у вирішальний момент люди пожаліли його і не пішли далі. Але невже вони справді вважають, що ми розпочали усе це?» - сказав після затримання Протасевича засновник каналу Nexta Степан Путіла.

Nexta зазнавала критики за те, що канал взявся за активістську діяльність і не міг виконувати традиційну журналістську роботу, наприклад, самостійно збирати інформацію, чи перевіряти надіслане з анонімних джерел.

Одна з суперечок спалахнула, коли в Nexta поширили фотографії та особисті дані працівників білоруської поліції після того, як багато затриманих демонстрантів зазнали жорстоких побоїв.

«Роман - один з тих людей, завдяки яким білоруси знають правду про те, що відбувається. І за це білоруські силовики порушили проти нього кілька карних справ», - сказала про нього лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка брала участь у виборах 2020 року.

Державний департамент США у заяві з приводу затримання Протасевича заявив, що «незалежні медіа є життєво важливою опорою верховенства закону і важливою складовою демократичного суспільства».

Останнім часом Роман Протасевич працював з іншим інформаційним каналом під назвою Belamova.

Він розповів раніше, що через стеження за його батьками змушений був сприяти їхньому переїзду до сусідньої Польщі.

Його останній фоторепортаж репортаж був з Афін, де він супроводжував Світлану Тихановську на економічній конференції.

Світлана Тихановська сказала, що впевнена в тому, що Роман Протасевич зараз зазнає катувань.

Білоруський суд за попередньо висунутими підозрами може ув’язнити його на багато років, а сам Протасевич згідно з розповідями свідків, сказав у літаку в день затримання, що йому може загрожувати страта.

Дивіться також: У США тепер стало широкодоступне лікування від Ковід-19 антитілами. Відео