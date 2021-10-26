Чому в Британії найбільше випадків COVID-19 у Європі?

Британський міністр охорони здоров’я Саджид Джавід пообіцяв співвітчизникам, що їх очікує «нормальне Різдво», хоча Велика Британія вже тривалий час веде перед у Європі з рекордною кількістю нових заражень коронавірусом.

Упродовж тижня перед заявою міністра 24 жовтня середній показник нових заражень в країні становив понад 40 тисяч на день.

А 21 жовтня було виявлено понад 50 тисяч нових заражених британців, що перевищувало разом взяті показники Німеччини, Франції, Італії, Іспанії та Португалії.

Важливою обставиною нового спалаху COVID-19 в Британії, який почався у вересні, називають те, що кількість заражених коронавірусом у лікарнях значно менша, ніж була під час піку взимку минулого року.

Рівень смертності британців з COVID-19 зараз також значно нижчий у порівнянні з минулим роком, і ці м’якші наслідки спалаху пояснюють насамперед вакцинацією в Британії, якою згідно з даними уряду вже охоплено 79,2% населення віком понад 12 років.

За даними служби охорони здоров’я Англії тепер саме невакциновані люди втричі частіше опиняються з КОВІДом у лікарнях у порівнянні з вакцинованими.

Країни Європи з найвищим середнім денним показником смертності з коронавірусом упродовж останніх 7 днів:

Росія - 1 051

Україна - 485

Румунія - 420

Велика Британія - 135

Болгарія - 114 ​

( Дані Reuters COVID-19 Tracker 26/10/2021​)

Чому Британія має так багато нових випадків COVID-19?

Велика Британія вже тривалий час очолює списки країн Європи з найвищою кількістю виявлення нових випадків зараження коронавірусом.

Країни Європи з найвищим середнім денним показником нових заражень упродовж останніх 7 днів:

Велика Британія - 44 587

Росія - 36 080

Україна - 19 906

Румунія - 14 816

Німеччина - 13 556

(Дані Reuters COVID-19 Tracker 26/10/2021)

Аналізи на коронавірус для британців широкодоступні й безкоштовні (окрім випадків приватних подорожей за кордон), і цією можливістю користуються в середньому приблизно 900 тисяч людей щодня.

Серед причин британського лідерства за показником заражень називають поширення коронавірусу через школи, де щеплення дітей віком понад 12 років лише почалося 20 вересня.

Інші країни Західної Європи почали вакцинацію від коронавірусу на кілька тижнів пізніше за Британію, але упродовж року наздогнали і в багатьох випадках випередили британців.

Наприклад Франція почала щеплення школярів у липні.

Провідний науковий радник британського уряду Ніл Фергюсон припускає, що саме тому, що від першої хвилі вакцинації у Британії минуло вже понад 6 місяців, рівень імунітету деяких людей можливо вже нижчий.

В Британії вже кілька місяців переважає штам коронавірусу дельта, який виявився більш заразним і, можливо, частіше здатним долати імунітет, створений вакцинами, які були розроблені, коли цього штаму ще не було.

Британія, особливо на початку вакцинації, найбільше використовувала вакцину AstraZeneca, яка показувала дещо нижчу дієвість проти штаму дельта у порівнянні з, наприклад, вакциною Pfizer, яку ширше застосовували в країнах Євросоюзу.

Британія раніше ніж деякі інші європейські країни почала скасовувати карантинні обмеження.

Дослідження також вказують на те, що британці більш готові перебувати в громадських місцях без захисних масок, ніж наприклад німці чи французи.

Деякі прогнози британських науковців зараз вказують, що теперішня - третя хвиля епідемії коронавірусу в країні можливо досягне піку у листопаді, а потім піде на спад.

Але є також науковці, які закликають уряд бути готовим до можливого загострення епідемії COVID-19 і ймовірної потреби запроваджувати у Великій Британії карантинні заходи.

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