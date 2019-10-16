Найкращі фото дикої природи обрали в Британії. Подивіться і ви!

Ця фотографія Йонгінга Бао отримала головний приз. Фотограф з Китаю зміг відзняти останні хвилини життя бабака, який потрапив у пастку лисиці.



На цій світлині фотограф з Нової Зеландії Крус Ердман піймав у об'єктив своєї камери кальмара, що світиться. Фотографію зроблено біля берегів Індонезії. За це він отримав нагороду "Молодий фотограф дикої природи 2019".



Аби отримати це фото, фотографу з Норвегії Одену Рікардсу знадобилося три роки. Щоб сфотографувати беркутів на скелі, він встановив на гілці дерева цілу систему з камери та спалаху, які приводилися в дію, щойно птахи торкалися гілки. Оден – переможець у категорії "Поведінка птахів".





Чарлі Гемілтон-Джеймс з Великої Британії за дорученням журналу National Geographic фотографував щурів у різних країнах світу. Цих він знайшов на Мангеттені у Нью-Йорку. Світлина принесла її автору нагороду "Дика природа у місті".

Переглянути повний список переможців можна тут: https://www.nhm.ac.uk/visit/wpy/gallery/2019/index.html

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