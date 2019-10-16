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Наука і технології

Найкращі фото дикої природи обрали в Британії. Подивіться і ви!

  • Голос Америки

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Конкурс фотографів дикої природи Wildlife Photographer of the Year (WPY) - один з найпрестижніших у цьому виді мистецства. Він проводиться з 1964 року. Цього року організатором конкурсу став Лондонський музей природознавства.

Wildlife photographer of the year 2019
Wildlife photographer of the year 2019

Ця фотографія Йонгінга Бао отримала головний приз. Фотограф з Китаю зміг відзняти останні хвилини життя бабака, який потрапив у пастку лисиці.

Wildlife photographer of the year 2019
Wildlife photographer of the year 2019


На цій світлині фотограф з Нової Зеландії Крус Ердман піймав у об'єктив своєї камери кальмара, що світиться. Фотографію зроблено біля берегів Індонезії. За це він отримав нагороду "Молодий фотограф дикої природи 2019".

Wildlife photographer of the year 2019
Wildlife photographer of the year 2019

Аби отримати це фото, фотографу з Норвегії Одену Рікардсу знадобилося три роки. Щоб сфотографувати беркутів на скелі, він встановив на гілці дерева цілу систему з камери та спалаху, які приводилися в дію, щойно птахи торкалися гілки. Оден – переможець у категорії "Поведінка птахів".

Wildlife Photographer of the Year
Wildlife Photographer of the Year

Чарлі Гемілтон-Джеймс з Великої Британії за дорученням журналу National Geographic фотографував щурів у різних країнах світу. Цих він знайшов на Мангеттені у Нью-Йорку. Світлина принесла її автору нагороду "Дика природа у місті".

Переглянути повний список переможців можна тут: https://www.nhm.ac.uk/visit/wpy/gallery/2019/index.html

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