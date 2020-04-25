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Вікно в Америку

Вікно в Америку. Як "СТО" емігрантів з України виживає на карантині

  • Голос Америки
Вікно в Америку. Як "СТО" емігрантів з України виживає на карантині
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Вікно в Америку. Як "СТО" емігрантів з України виживає на карантині

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- За рахунок чого, в умовах пандемії виживають власники СТО емігранти з України. - Як не з’їхати з глузду на карантині, поради психологів. - Українець був за крок від кіно-премії Оскар. У ролі кого Максим Капітанчук потрапив на церемонію нагородження найпрестижнішої кіно премії світу.

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