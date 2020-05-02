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Вікно в Америку

Вікно в Америку. Які українські страви смакують американцям

  • Голос Америки
Вікно в Америку. Які українські страви смакують американцям
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Вікно в Америку. Які українські страви смакують американцям

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- Які українські страви найбільше смакують відвідувачам ресторанчику української кухні в Аризоні. - Чи вистачить у США харчів аби нагодувати усіх американців? - Як професійні спортсмени та танцюристи підтримують фізичну форму на карантині. - Що робити потенційним абітурієнтам в умовах пандемії.

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