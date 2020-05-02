Вікно в Америку. Які українські страви смакують американцям
- Голос Америки
- Які українські страви найбільше смакують відвідувачам ресторанчику української кухні в Аризоні. - Чи вистачить у США харчів аби нагодувати усіх американців? - Як професійні спортсмени та танцюристи підтримують фізичну форму на карантині. - Що робити потенційним абітурієнтам в умовах пандемії.
Випуски
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Квітень 25, 2020
Вікно в Америку. Як "СТО" емігрантів з України виживає на карантині
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Квітень 11, 2020
Вікно в Америку. Пів мільйона доларів для України від благодійників.
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Квітень 04, 2020
Вікно в Америку. Як крихітна Чихуахуа врятувала велетня
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Березень 28, 2020
Вікно в Америку. Українській штучний інтелект у Кремнієвій долині.
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Березень 21, 2020
Вікно в Америку. Навіщо цей американець рятує свійських тварин.
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Березень 14, 2020
Вікно в Америку. Як вберегти літніх від коронавірус
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