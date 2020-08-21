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«У душі я українець», американці про свою любов до України. Вікно в Америку.

  • Голос Америки
«У душі я українець», американці про свою любов до України. Вікно в Америку.
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«У душі я українець», американці про свою любов до України. Вікно в Америку.

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«Коли я дивлюсь на Україну я бачу талант, сердечність, ресурси, креативність». Американці розповідають, за що полюбили Україну.

«Коли я дивлюсь на Україну я бачу талант, сердечність, ресурси, креативність». Американці розповідають, за що полюбили Україну

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