«У душі я українець», американці про свою любов до України. Вікно в Америку.

Показати більше Show less

«Коли я дивлюсь на Україну я бачу талант, сердечність, ресурси, креативність». Американці розповідають, за що полюбили Україну



Не жіноча справа? Ця колишня мешканка Чернівців ніколи не водила автомобіль, а у США заробляє на життя за кермом вантажівки.



Війна на Сході України – що розповідає своїм читачам автор першої іспаномовної книги про події на Донбасі і чому поява цієї книги надважлива.