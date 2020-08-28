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Як український стартап завойовує американський ринок оренди житла.

  • Голос Америки
Як український стартап завойовує американський ринок оренди житла.
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Як український стартап завойовує американський ринок оренди житла.

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Ще один український стартап вийшов на світовий ринок. Його власник ділиться секретом де краще шукати і як працювати з американськими інвесторами.

Ще один український стартап вийшов на світовий ринок. Його власник ділиться простим секретом де краще шукати і як працювати з американськими інвесторами.

В програмі також:
- Як американські жінки 70 років боролися за право голосувати на виборах.
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