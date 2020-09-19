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Брюс Вілліс підписав важливу для українців петицію. Вікно в Америку

  • Голос Америки
Брюс Вілліс підписав важливу для українців петицію. Вікно в Америку
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Брюс Вілліс підписав важливу для українців петицію. Вікно в Америку

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Брюс Вілліс підписав петицію українців, які намагаються зробити слово ГОЛОДОМОР знаним без перекладу в усьому світі. Дізнайтесь яким чином вони прагнуть цього досягнути.

Брюс Вілліс підписав петицію українців, які намагаються зробити слово ГОЛОДОМОР знаним без перекладу в усьому світі. Дізнайтесь яким чином вони прагнуть цього досягнути.
Також в програмі Вікно в Америку: Як емігранти з України освоюють багатомільярдний ринок марихуани США, чи є майбутнє в Убера та інших платформ спільного користування в умовах пандемії і яку роботу знайшли собі на карантині Альпаки у передмісті столиці США.

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