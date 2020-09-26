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Донька емігрантів з України символ боротьби за права жінок. Вікно в Америку

  • Голос Америки
Донька емігрантів з України символ боротьби за права жінок. Вікно в Америку
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Донька емігрантів з України символ боротьби за права жінок. Вікно в Америку

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Американці попрощалися з донькою та онукою емігрантів з України Рут Бейдер Ґізбурґ – легендою боротьби за права жінок у Сполучених Штатах.

Американці попрощалися з донькою та онукою емігрантів з України Рут Бейдер Ґізбурґ – легендою боротьби за права жінок у Сполучених Штатах.

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