Донька емігрантів з України символ боротьби за права жінок. Вікно в Америку

Американці попрощалися з донькою та онукою емігрантів з України Рут Бейдер Ґізбурґ – легендою боротьби за права жінок у Сполучених Штатах.
Славалаччя - дізнайтесь де знаходиться ця загадкова країна, і до чого тут протести у Білорусі.
А ви б купили віртуальний одяг? У Лос-Анджелесі українки започаткували перший у світі магазин цифрового одягу.
Славалаччя - дізнайтесь де знаходиться ця загадкова країна, і до чого тут протести у Білорусі.
А ви б купили віртуальний одяг? У Лос-Анджелесі українки започаткували перший у світі магазин цифрового одягу.
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