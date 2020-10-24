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Відкриття українки відзначене премією геніїв

  • Голос Америки
Відкриття українки відзначене премією геніїв
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Відкриття українки відзначене премією геніїв

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За яке революційне відкриття українську науковцю з Каліфорнії відзначили премією геніїв.

За яке революційне відкриття українську науковцю з Каліфорнії відзначили премією геніїв.

Яка головна перепона на шляху малих українських підприємців до ринку Сполучених Штатів.

Дізнайтесь, що думають опитані нами мешканці мальовничого Колорадо, поміж яких чимало вихідців з країн колишнього СРСР, про кандидатів на посаду президента США.

Навіщо і скільки грошей платить провінційне американське місто за переїзд до себе.

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