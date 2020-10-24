Відкриття українки відзначене премією геніїв

За яке революційне відкриття українську науковцю з Каліфорнії відзначили премією геніїв.
Яка головна перепона на шляху малих українських підприємців до ринку Сполучених Штатів.
Дізнайтесь, що думають опитані нами мешканці мальовничого Колорадо, поміж яких чимало вихідців з країн колишнього СРСР, про кандидатів на посаду президента США.
Навіщо і скільки грошей платить провінційне американське місто за переїзд до себе.
Яка головна перепона на шляху малих українських підприємців до ринку Сполучених Штатів.
Дізнайтесь, що думають опитані нами мешканці мальовничого Колорадо, поміж яких чимало вихідців з країн колишнього СРСР, про кандидатів на посаду президента США.
Навіщо і скільки грошей платить провінційне американське місто за переїзд до себе.
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