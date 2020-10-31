Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Від цього українського напою американці «з’їхали з глузду»

  • Голос Америки
Від цього українського напою американці «з’їхали з глузду»
Embed
Від цього українського напою американці «з’їхали з глузду»

No media source currently available

0:00 0:20:00 0:00
Direct link

Зробити українську кухню модною в Америці, поставила собі за мету мешканка Сан-Франциско Анна Волошина. Подивіться, що українське смакує американцям і від чого вони « з’їхали з глузду».

Зробити українську кухню модною в Америці, поставила собі за мету мешканка Сан-Франциско Анна Волошина. Подивіться, що українське смакує американцям і від чого вони « з’їхали з глузду».

Дивіться також: За кого голосують українці ключового для перемоги на виборах президента США штату Пенсильванія. Як сусіди допомогли батькам дівчинки з аутизмом побудувати школу на власному подвір’ї. Чому актори з фізичними вадами вимушені виборювати для себе ролі на кіно та теле екрані, і яким чином їм це вдається.

Facebook Forum

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG