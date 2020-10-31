Від цього українського напою американці «з’їхали з глузду»

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Зробити українську кухню модною в Америці, поставила собі за мету мешканка Сан-Франциско Анна Волошина. Подивіться, що українське смакує американцям і від чого вони « з’їхали з глузду».



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