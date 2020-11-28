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Голодомор – українці США взялися за монументальну справу

  • Голос Америки
Голодомор – українці США взялися за монументальну справу
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Голодомор – українці США взялися за монументальну справу

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Вшанування пам’яті жертв Голодомору. Українці США поставили собі амбітну мету. Які особливості американської середньої освіти стоять на заваді її швидкої реалізації.

- Вшанування пам’яті жертв Голодомору. Українці США поставили собі амбітну мету. Які особливості американської середньої освіти стоять на заваді її швидкої реалізації.

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