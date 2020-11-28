Голодомор – українці США взялися за монументальну справу

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- Вшанування пам’яті жертв Голодомору. Українці США поставили собі амбітну мету. Які особливості американської середньої освіти стоять на заваді її швидкої реалізації.



- Що спонукало іммігрантку з України кинути престижну роботу і зайнятися налагодженням комунікації між вчителями та батьками.



- Як старшокласник об’єднав навколо себе громаду та знайшов спонсорів аби вирішити проблему викликану коронавірусом.



- Мешканці багатомільйонного Нью-Йорка п’ють гірську воду з під крану, яку до міста доставляє найдовший водогін у світі, по якому може проїхати потяг. Яких зусиль це коштує і чим довелося пожертвувати людям далеко від міста.

