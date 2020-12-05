Чим 95 років займається Союз Українок Америки

- 95 років тому 5 жінок заснували у Нью-Йорку Союз Українок Америки. З того часу організація поширилася усією країною. Чим усі ці роки займаються жінки і як допомагають історичній Батьківщині.
- Подивіться, як у провідному мистецькому центрі США проводять концерти з глядачами в умовах карантину.
- Дізнайтесь, що зробила власниця культової книгарні у Нью-Йорку аби буквально за добу врятувати крамницю від банкрутства. Тепер там не встигають виконувати замовлення.
- Яке нове хоббі швидко набирає популярності у американців під час пандемії.
- Подивіться, як у провідному мистецькому центрі США проводять концерти з глядачами в умовах карантину.
- Дізнайтесь, що зробила власниця культової книгарні у Нью-Йорку аби буквально за добу врятувати крамницю від банкрутства. Тепер там не встигають виконувати замовлення.
- Яке нове хоббі швидко набирає популярності у американців під час пандемії.
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