Чим 95 років займається Союз Українок Америки

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- 95 років тому 5 жінок заснували у Нью-Йорку Союз Українок Америки. З того часу організація поширилася усією країною. Чим усі ці роки займаються жінки і як допомагають історичній Батьківщині.



- Подивіться, як у провідному мистецькому центрі США проводять концерти з глядачами в умовах карантину.



- Дізнайтесь, що зробила власниця культової книгарні у Нью-Йорку аби буквально за добу врятувати крамницю від банкрутства. Тепер там не встигають виконувати замовлення.



- Яке нове хоббі швидко набирає популярності у американців під час пандемії.

