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Чим 95 років займається Союз Українок Америки

  • Голос Америки
Чим 95 років займається Союз Українок Америки
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Чим 95 років займається Союз Українок Америки

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95 років тому 5 жінок заснували у Нью-Йорку Союз Українок Америки. З того часу організація поширилася усією країною. Чим усі ці роки займаються жінки і як допомагають історичній Батьківщині.

- 95 років тому 5 жінок заснували у Нью-Йорку Союз Українок Америки. З того часу організація поширилася усією країною. Чим усі ці роки займаються жінки і як допомагають історичній Батьківщині.

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