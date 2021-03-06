Свій до свого, по своє – секрет успіху цих українців

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«Якщо ти хочеш, щоб твій бізнес був прибутковий, не роби цього» радить українська власниця компанії з обслуговування банкетів з Нью-Джерзі. Українське подружжя втілило у життя свою мрію та живе і працює за принципом «Свій до свого, по своє».



Чому в одній Каліфорнійській філармонії деяких музикантів посадили за скло.



Історія жінки, яка лікуючись від раку знайшла спосіб чудово виглядати та залишатися позитивною



Перетворити захоплення на бізнес. Жити поруч з мегаполісом покладаючись на забуті технології