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Свій до свого, по своє – секрет успіху цих українців

  • Голос Америки
Свій до свого, по своє – секрет успіху цих українців
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Свій до свого, по своє – секрет успіху цих українців

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«Якщо ти хочеш, щоб твій бізнес був прибутковий, не роби цього» радить українська власниця компанії з обслуговування банкетів з Нью-Джерзі. Українське подружжя втілило у життя свою мрію та живе і працює за принципом «Свій до свого, по своє».

«Якщо ти хочеш, щоб твій бізнес був прибутковий, не роби цього» радить українська власниця компанії з обслуговування банкетів з Нью-Джерзі. Українське подружжя втілило у життя свою мрію та живе і працює за принципом «Свій до свого, по своє».

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