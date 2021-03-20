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Візерунки Трипілля в американському інтер’єрі

  • Голос Америки
Візерунки Трипілля в американському інтер’єрі
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Візерунки Трипілля в американському інтер’єрі

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Як виглядає древня українська вишивка, якщо зробити її частиною сучасного інтер’єру. У рамках проекту «Код Україна» українська художниця Оксана Танасів розробила спеціальну техніку аби популяризувати трипільські візерунки у Сполучених Штатах.

- Як виглядає древня українська вишивка, якщо зробити її частиною сучасного інтер’єру. У рамках проекту «Код Україна» українська художниця Оксана Танасів розробила спеціальну техніку аби популяризувати трипільські візерунки у Сполучених Штатах.

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P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:30 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

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