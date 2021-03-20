Візерунки Трипілля в американському інтер’єрі

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P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:30 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.



