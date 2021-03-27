Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Чому і як ці американці вивчають українську мову

  • Голос Америки
Чому і як ці американці вивчають українську мову
Embed
Чому і як ці американці вивчають українську мову

No media source currently available

0:00 0:20:00 0:00
Direct link

Чи важко дається українська мова американцям? Яка різниця між «королевою» та «коровою», «майонезом» та «м’ясом». Цей американській волонтер вивчив на практиці.

- Чи важко дається українська мова американцям? Яка різниця між «королевою» та «коровою», «майонезом» та «м’ясом». Цей американській волонтер вивчив на практиці.

- Робота у Сполучених Штатах. Ця програма підготовки потрібних кадрів користується популярністю, зокрема, поміж українських іммігрантів.

- У Нью-Йорку у дуже творчий спосіб зустрічають Українську весну.

P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:30 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

Facebook Forum

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG