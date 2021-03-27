Чому і як ці американці вивчають українську мову

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- Чи важко дається українська мова американцям? Яка різниця між «королевою» та «коровою», «майонезом» та «м’ясом». Цей американській волонтер вивчив на практиці.

- Робота у Сполучених Штатах. Ця програма підготовки потрібних кадрів користується популярністю, зокрема, поміж українських іммігрантів.

- У Нью-Йорку у дуже творчий спосіб зустрічають Українську весну.



P.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:30 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

