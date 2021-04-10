Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Українка на службі в американській поліції

  • Голос Америки
Українка на службі в американській поліції
Embed
Українка на службі в американській поліції

No media source currently available

0:00 0:20:00 0:00
Direct link

Українка стала помічницею шерифа в Колорадо. Ольга Орлова пояснює, чому не фізична форма, а що саме, головне в роботі американського поліцейського, чому місцеві правоохоронці навіть не думають взяти хабар та що найскладніше в академії.

- Українка стала помічницею шерифа в Колорадо. Ольга Орлова пояснює, чому не фізична форма, а що саме, головне в роботі американського поліцейського, чому місцеві правоохоронці навіть не думають взяти хабар та що найскладніше в академії.
- Український музей у Стенфорді, найстарша культурна установа заснована українцями США майже 85 років тому. Що там зібрано і чим постійно поповнюєтеся колекція.
- Подивіться, як вакцинація звільняє людей з домашнього ув’язнення і послухайте оперного співака, який за час карантину став народно визнаною зіркою свого району.

P.S. Якщо Вам сподобалась наша програма, поділіться з друзями!

P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:30 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

Facebook Forum

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG