Українка на службі в американській поліції

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- Українка стала помічницею шерифа в Колорадо. Ольга Орлова пояснює, чому не фізична форма, а що саме, головне в роботі американського поліцейського, чому місцеві правоохоронці навіть не думають взяти хабар та що найскладніше в академії.

- Український музей у Стенфорді, найстарша культурна установа заснована українцями США майже 85 років тому. Що там зібрано і чим постійно поповнюєтеся колекція.

- Подивіться, як вакцинація звільняє людей з домашнього ув’язнення і послухайте оперного співака, який за час карантину став народно визнаною зіркою свого району.



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P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:30 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

