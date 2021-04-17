Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

В американських притулках дефіцит чотирилапих

  • Голос Америки
В американських притулках дефіцит чотирилапих
Embed
В американських притулках дефіцит чотирилапих

No media source currently available

0:00 0:20:00 0:00
Direct link

Як так сталося, що в американських притулках для тварин не вистачає собаків та котів аби задовольнити попит.

- Популяризувати та захистити національну гордість - борщ від зазіхань інших на право власності. Поставив собі за мету український шеф-кухар Євген Клопотенко. У Нью-Йорку, за його участі, відбулася борщ-битва дипломатів.

- Лише у березні, 170 тисяч дітей без супроводу дорослих нелегально перетнули кордон США у пошукає притулку. Де вони опиняються поки чекають на рішення у своїй справі.

- Повернутися на роботу в умовах загрози поновлення карантину, складно, особливо для жінок.

- Як так сталося, що в американських притулках для тварин не вистачає собак та котів аби задовольнити попит.

P.S. Якщо Вам сподобалась наша програма, поділіться з друзями!

P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:30 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

Facebook Forum

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG