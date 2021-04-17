В американських притулках дефіцит чотирилапих

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- Популяризувати та захистити національну гордість - борщ від зазіхань інших на право власності. Поставив собі за мету український шеф-кухар Євген Клопотенко. У Нью-Йорку, за його участі, відбулася борщ-битва дипломатів.



- Лише у березні, 170 тисяч дітей без супроводу дорослих нелегально перетнули кордон США у пошукає притулку. Де вони опиняються поки чекають на рішення у своїй справі.



- Повернутися на роботу в умовах загрози поновлення карантину, складно, особливо для жінок.



- Як так сталося, що в американських притулках для тварин не вистачає собак та котів аби задовольнити попит.



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P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:30 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

