Як у Каліфорнії допомагають особливим українським дітям

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- Як українка з Каліфорнії, за допомогою знайомої росіянки, організовує допомогу особливим українським дітям і що каже українським бізнесменам.



- Чим пандемія допомога школам українознавства США. Діти українських іммігрантів по суботах не відпочивають, а ходять до школи українознавства. Що вже майже 70 років вивчають у рідній школі містечка Кліфтон у штаті Нью-Джерзі.



- Як живуть безхатьки у центрі Лос-Ажелеса і чому не хочуть покидати наметове містечко з бібліотекою, душовими кабінами та власним городом.



- Чи можливо започаткувати успішний бізнес у сфері послуг у час пандемії?

Ці жінки спробували.





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P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:30 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.



