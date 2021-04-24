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Як у Каліфорнії допомагають особливим українським дітям

  • Голос Америки
Як у Каліфорнії допомагають особливим українським дітям
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Як у Каліфорнії допомагають особливим українським дітям

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Як українка з Каліфорнії, за допомогою знайомої росіянки, організовує допомогу особливим українським дітям і що каже українським бізнесменам.

- Як українка з Каліфорнії, за допомогою знайомої росіянки, організовує допомогу особливим українським дітям і що каже українським бізнесменам.

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Ці жінки спробували.


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P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:30 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

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