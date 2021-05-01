Зберегти українську писанку місія канадійки

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- Канадка українського походження з дитинства малює писанки. Що вона побачила в Україні, що спонукало її взятися за збереження та популяризацію української традиції писанкарства.



- Чи варто будувати захисну стіну вздовж усього кордону з Мексикою аби зупинити наплив нелегалів та контрабандистів наркотиків? Президент Джо Байден вважає що ні, а що думають мешканці прикордонної зони.



- А ви коли небудь грали у Піклбол? Ця гра набуває популярності, особливо поміж американських пенсіонерів.



- А ще в програмі про старшокласників, які з власної ініціативи допомагають молодшим школярам, та історію споживання кави у Нью-Йорку, яка має голландське коріння.





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P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:30 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

