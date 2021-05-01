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Зберегти українську писанку місія канадійки

  • Голос Америки
Зберегти українську писанку місія канадійки
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Зберегти українську писанку місія канадійки

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Канадка українського походження з дитинства малює писанки. Що вона побачила в Україні, що спонукало її взятися за збереження та популяризацію української традиції писанкарства.

- Канадка українського походження з дитинства малює писанки. Що вона побачила в Україні, що спонукало її взятися за збереження та популяризацію української традиції писанкарства.

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P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:30 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

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