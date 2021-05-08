Якими побачать українські залізничні переїзди американці

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- А у вас виникало бажання споглядаючи з вікна потяга, як пролітають будиночки працівників провінційних переїздів, зупинитися аби розгледіти їх та і їхніх працівників? Фотограф з Нью-Йорка взявся зупинити потяг для вас, і закарбувати для історії людей та архітектуру українських переїздів.



- Чим вразив організаторів конкурсу програми розвитку ООН «Покоління-17» мешканець Полтави Юрій Ромашко, який став одним з переможців поміж представників 180 країн світу.



- Колективний портрет «Немовлят пандемії» склала відома американська фотографиня. Ось що вона радить батькам.



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P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

