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Якими побачать українські залізничні переїзди американці

  • Голос Америки
Якими побачать українські залізничні переїзди американці
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Якими побачать українські залізничні переїзди американці

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А у вас було бажання споглядаючи з вікна потяга, як пролітають будиночки працівників провінційних переїздів, зупинитися аби розгледіти їх та і їхніх працівників? Фотограф з Нью-Йорка взявся зупинити потяг для вас, і закарбувати для історії людей та архітектуру українських переїздів.

- А у вас виникало бажання споглядаючи з вікна потяга, як пролітають будиночки працівників провінційних переїздів, зупинитися аби розгледіти їх та і їхніх працівників? Фотограф з Нью-Йорка взявся зупинити потяг для вас, і закарбувати для історії людей та архітектуру українських переїздів.

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P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:40 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

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