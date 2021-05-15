Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Професія з якою не буде проблем знайти роботу у США

  • Голос Америки
Професія з якою не буде проблем знайти роботу у США
Embed
Професія з якою не буде проблем знайти роботу у США

No media source currently available

0:00 0:20:00 0:00
Direct link

Інженер, водолаз, скелелаз та оператор безпілотника в одній особі. Яка професія практично гарантує працевлаштування у США

- Американська Венеція. Це місто на березі Тихого Океану задумувалося, як Венеція у Каліфорнії. Понад сто років потому, район перетворився на місто безхатьків.

- Аби оволодіти цією професією потрібно мати диплом інженера, навички водо та скелелаза і вміти керувати безпілотником. Однак, вона практично гарантує відсутність проблем у пошуках роботи.

- Як живе, зберігає свою культуру та допомагає Батьківщині невелика громада кримських татар у США.

- Як готують собак психологів та помічників для ветеранів.

P.S. Якщо Вам сподобалась наша програма, поділіться з друзями!

P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:30 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

Facebook Forum

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG