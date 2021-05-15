Професія з якою не буде проблем знайти роботу у США

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- Американська Венеція. Це місто на березі Тихого Океану задумувалося, як Венеція у Каліфорнії. Понад сто років потому, район перетворився на місто безхатьків.



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P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:30 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.



