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Скільки тисяч людей емігрант з України годував під час пандемії

  • Голос Америки
Скільки тисяч людей емігрант з України годував під час пандемії
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Скільки тисяч людей емігрант з України годував під час пандемії

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Чим колишній харків’янин годує клієнтів у своєму ресторані в Брукліні.

- Чи подешевшає американській віскі в Європі.
- Чи лусне «гарячий» ринок нерухомості США? Саме через його крах у 2008 році почалась глобальна економічна криза.
- Навіщо навіть не віруючі мешканці Нью Йорка святять свої велосипеди.
- Скільки коштує таємна вечеря у Нью-Йоркському ресторані емігранта з України

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P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:30 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.


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