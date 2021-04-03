Українець співрозробник Марсіанського гелікоптера

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- Подивіться, як американські військові організували центр масової вакцинації від КОВІД-19. Чим там допомагає капітан національної гвардії, український священник.



- Дізнайтесь, які частини марсіанського гелікоптера створював український інженер і кому в Києві він дякує за свій успіх.



- А ви б довірили розробку скафандру майбутнього студентам? Ми пояснимо, чому НАСА це зробило.



- Без цієї традиції часів Київської Русі для українців США не настає весна.





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P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:30 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

