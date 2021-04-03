Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Українець співрозробник Марсіанського гелікоптера

  • Голос Америки
Українець співрозробник Марсіанського гелікоптера
Embed
Українець співрозробник Марсіанського гелікоптера

No media source currently available

0:00 0:20:00 0:00
Direct link

Які частини унікального дрона було створено за участі українського інженера Ігоря Панченко.

- Подивіться, як американські військові організували центр масової вакцинації від КОВІД-19. Чим там допомагає капітан національної гвардії, український священник.

- Дізнайтесь, які частини марсіанського гелікоптера створював український інженер і кому в Києві він дякує за свій успіх.

- А ви б довірили розробку скафандру майбутнього студентам? Ми пояснимо, чому НАСА це зробило.

- Без цієї традиції часів Київської Русі для українців США не настає весна.


P.S. Якщо Вам сподобалась наша програма, поділіться з друзями!

P.S.S. У телевізійному ефірі Вікно в Америку щосуботи на 5-му каналі о 21:30 за київським часом та на регіональних телевізійних каналах по всій країні.

Facebook Forum

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG