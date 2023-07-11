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- Голос Америки
Україна має вступити у НАТО "якомога швидше" після закінчення війни РФ - Бен Воллес
Україна має приєднатися до НАТО "якомога швидше", але тільки після того, як російське повномасштабне вторгнення "закінчиться", заявив CNN міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на саміті НАТО у Вільнюсі.
Президент США Джо Байден заявив у неділю, що Україна ще не готова приєднатися до НАТО. "Я повністю згоден зі Сполученими Штатами, що ми не можемо прийняти нового члена в розпал конфлікту. Це просто імпортує війну в Альянс", – сказав Воллес.
Глава британського Міноборони сказав, що країни НАТО повинні "працювати разом, щоб переконатися, що Росія зазнає невдачі у своєму... незаконному вторгненні в Україну", перш ніж дозволити Україні приєднатися до Альянсу. Однак після завершення конфлікту Воллес сказав, що НАТО має бути готовим прийняти Україну.
"Враховуючи, що ми проводимо політику відкритих дверей, важливо заявити, що ми віримо, що Україна дійсно належить до НАТО", - сказав Уоллес, додавши, що Україна зробила деякі необхідні "кроки", щоб туди потрапити, зокрема щодо зміцнення армії та ліквідації корупції. "Коли цей конфлікт закінчиться, ми повинні бути готові якомога швидше прийняти Україну в НАТО", - додав високопосадовець.
Раніше Голос Америки повідомляв, що країни НАТО "узгодили формулювання" щодо можливості членства України в Альянсі, заявив президент США Джо Байден у вівторок перед зустріччю з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.
Раніше у вівторок перед відкриттям саміту НАТО Столтенберг висловив переконання, що Україна "отримає позитивний та потужний" сигнал від учасників саміту Альянсу.
Тим часом президент України Володимир Зеленський назвав "безпрецедентною і абсурдною" відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО.
"Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України. Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України... Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор", – написав Зеленський у Telegram 11 липня.
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- Голос Америки
Сунак і Ердоган погодилися щодо важливості продовження Чорноморської зернової угоди
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодилися щодо важливості продовження Чорноморської зернової угоди, яка дозволяє Україні експортувати зерно із чорноморських портів, які раніше блокувала Росія.
"Президент Ердоган поінформував прем'єр-міністра про нещодавній візит (українського) президента [Володимира] Зеленського до Туреччини, і лідери погодилися щодо важливості забезпечення продовження Чорноморської зернової угоди", - йдеться в заяві офісу Сунака після зустрічі двох лідерів нині під час саміту НАТО у Вільнюсі.
Нагадаємо, питання Чорноморської зернової ініціативи Ердоган обговорював днями із президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Туреччини. Ердоган також заявив напередодні, що обговорить це питання із президентом Росії Путіним, який, як очікується, відвідає Туреччину в серпні.
Термін дії угоди закінчується 17 липня. Росія погрожує вийти з домовленості, оскільки кілька вимог щодо відправлення власного зерна та добрив не були виконані. В ООН заявили: якщо Росія не погодиться продовжити Чорноморську зернову ініціативу, малоймовірно, що західні країни продовжуватимуть співпрацювати з офіційними особами ООН, допомагаючи Москві з її експортом.
У статті використано матеріали Reuters
Як активісти у Санта-Моніці вимагали запросити Україну в НАТО. Відео
Близько сотні активістів зібрались на акцію біля відомого пірсу у місті Санта-Моніка, неподалік Лос-Анджелеса з вимогами запросити Україну в НАТО. Учасники протесту також вимагали позбавлення Росії членства у Раді безпеки ООН. З ними поспілкувалась Христина Шевченко.
- Голос Америки
Німеччина надасть Україні дві установки Patriot і 25 танків Leopard, Франція - далекобійні ракети, Норвегія збільшить допомогу
Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на 700 мільйонів євро. Пакет включає дві пускові установки Patriot зі складу Бундесверу, 40 додаткових бойових машин піхоти Marder, 25 додаткових основних бойових танків Leopard 1 A5, а також п'ять танків Bergepanzer 2, повідомили в міністерстві оборони ФРН.
Пакет допомоги включає додатково 20 тисяч артилерійських боєприпасів і 5 тисяч 155-мм боєприпасів. Ця військова підтримка відповідає "пріоритетам України: протиповітряна оборона, танки, артилерія... за допомогою цього ми робимо важливий внесок у зміцнення стійкості України", - сказав міністр оборони Борис Пісторіус.
Прем'єр-міністр Норвегії Гар Стере оголосив, що його країна надасть Україні військову допомогу обсягом 960 млн дол цього року. "Україна має нагальну потребу в більшій військовій підтримці та устаткуванні", - додав Стере під час саміту у Вільнюсі.
Тим часом Франція оголосила, що приєднується до Великої Британії в постачанні ЗСУ ракет великої дальності SCALP, аналогічні британським Storm Shadow, що дозволить українським силам вражати стаціонарні цілі на великій відстані.
Виступаючи на саміті НАТО в Литві, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вирішив збільшити військову допомогу Україні, щоб сприяти її контрнаступу. "Я вирішив збільшити поставки зброї та техніки, щоб українці мали можливість наносити глибокі удари", - сказав він.
Він відмовився сказати, скільки ракет буде відправлено. Французьке дипломатичне джерело повідомило Reuters, що мова йде про 50 ракет SCALP. Друге джерело, обізнане про цей крок, повідомило, що деякі ракети вже доставлені в Україну.
Макрон заявив, що цей крок відповідатиме політиці Франції щодо допомоги Україні в захисті її території, маючи на увазі, що Париж отримав запевнення від Києва, що ракети не будуть застосовуватись для ударів по території Росії.
Україна багато місяців просила про ракети більшої дальності.
У статті використано матеріали Reuters.
- Голос Америки
Байден: союзники по НАТО узгодили формулювання щодо членства України
Країни НАТО "узгодили формулювання" щодо можливості членства України в Альянсі, заявив президент США Джо Байден у вівторок перед зустріччю з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.
"Ми узгодили формулювання, яке ми, ви запропонували щодо майбутньої можливості України вступити до НАТО, - вказав Байден. - Нам потрібно, щоб єдність НАТО тривала".
Раніше у вівторок перед відкриттям саміту НАТО Столтенберг висловив переконання, що Україна "отримає позитивний та потужний" сигнал від учасників саміту, що відбувається в Литві.
"Якщо підсумовувати все, включно з тим, що ми чітко дамо зрозуміти, що Україна стане членом, ми скасуємо План дій щодо членства, ми перетворимо її Збройні сили на справжнє військо НАТО, ми створимо Раду Україна - НАТО. То все це разом буде дуже потужним і позитивним сигналом НАТО для України", - наголосив Столтенберг.
Український президент Володимир Зеленський, який планує взяти участь у саміті у Вільнюсі, у своєму соцмедійному дописі у вівторок назвав "безпрецедентним й абсурдним" те, що, за його інформацією, у Вільнюсі обговорюються формулювання, які не включають часові рамки для запрошення та членства України, а передбачають умови запрошення.
"Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті", - наголосив український президент.
Раніше Зеленський в інтерв'ю телеканалу ABC сказав, що НАТО має прямо заявити, що не боїться Росії, а Україні союзні країни повинні надати чіткі гарантії безпеки, поки Київ не зможе приєднатись до Альянсу.
Голос Америки повідомляв, що напередодні поїздки до Європи Байден закликав поки що бути обережними щодо кампанії України щодо вступу до НАТО, заявивши, що Альянс може бути втягнутий у війну з Росією через пакт про взаємну оборону НАТО.
"Я не думаю, що в НАТО є одностайність щодо того, чи приєднувати Україну до сім'ї НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни", — сказав Байден в інтерв’ю CNN, яке вийшло в ефір у неділю.
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