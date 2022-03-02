Світовий банк та МВФ заявили, що найближчим часом нададуть допомогу Україні

Міжнародний валютний фонд та Світовий банк у вівторок заявили, що найближчими тижнями та місяцями нададуть Україні мільярди доларів у вигляді додаткового фінансування, додавши, що війна створить «значні побічні ефекти» для інших країн.

Глава МВФ Крісталіна Георгієва і президент Світового банку Девід Малпасс заявили, що війна вже призвела до зростання цін на сировинні товари, що може спричинити подальшу інфляцію, а збої на фінансових ринках будуть частішати, якщо конфлікт продовжиться. Санкції, запроваджені США, Європою та іншими союзниками щодо Москви, також матимуть значні економічні наслідки для всього світу.

Керівники Світового банку та МВФ заявили, що вони глибоко вражені та засмучені війною, не згадавши при цьому безпосередньо Росію, яка входить до складу обох організацій. Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, і її збройні сили зараз обстрілюють українські міста.

«Люди гинуть, зазнають поранень і змушені тікати, фізичній інфраструктурі країни завдається величезних збитків, — йдеться у спільній заяві Георгієвої та Малпасса. - Ми підтримуємо український народ під час цих жахливих подій. Війна також значно впливає на інші країни».

МВФ та Світовий банк терміново збільшують фінансування та політичну підтримку України та щодня контактують із владою країни з приводу антикризових заходів, заявили представники організацій.

Правління МВФ може розглянути запит України на екстрене фінансування через інструмент швидкого фінансування вже наступного тижня, заявили вони. Країна до кінця червня отримає в рамках резервної угоди додаткові 2,2 млрд. доларів.

Найближчими місяцями Світовий банк також підготує пакет підтримки Києва на суму 3 мільярди доларів. Це фінансування розпочнеться з швидкого вливання в український бюджет не менше 350 млн. доларів США, яке рада директорів банку розгляне цього тижня, а потім 200 млн. доларів США на програми охорони здоров'я та освіти.

Обидві установи заявили, що вони також оцінюють економічні та фінансові наслідки війни та потоку біженців для інших країн регіону та світу. Вони заявили, що готові надати розширену політичну, технічну та фінансову підтримку сусідам України за необхідності. Агентство ООН у справах біженців повідомило, що з початку вторгнення понад 660 000 людей втекли з України до таких країн, як Польща, Румунія та Угорщина.

«Скоординовані міжнародні дії матимуть вирішальне значення для зниження ризиків та виходу з майбутнього небезпечного періоду», – заявили Малпасс та Георгієва.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters.