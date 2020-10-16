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Світовий день продовольства: хто найбільше страждає від нестачі харчів, і як цьому можна зарадити. Відео

Світовий день продовольства: хто найбільше страждає від нестачі харчів, і як цьому можна зарадити. Відео
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Світовий день продовольства: хто найбільше страждає від нестачі харчів, і як цьому можна зарадити. Відео

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16 жовтня відзначають Світовий день продовольства. Численні доброчинні організації нагадують, що коронавірус лише загострив проблеми бідності, недоїдання й голоду. Важливість боротьби із голодом підкреслив і Нобелівський комітет, що цьогоріч присудив премію миру Світовій продовольчій програмі ООН. У комітеті заявили: «до того дня, поки з’явиться вакцина, продовольство залишається найкращою вакциною від хаосу»

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