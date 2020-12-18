Керівники країн та урядів, які захворіли на COVID-19

У Франції 17 грудня повідомили, що у 42-річного президента Еммануеля Макрона підтвердили коронавірус, і що він ізолюватиметься упродовж тижня, але працюватиме з допомогою відеозв’язку. Через його хворобу про ізоляцію оголосили керівники кількох країн Європи, які нещодавно контактували з ним.

74-річний президент США Дональд Трамп заразився коронавірусом у жовтні. Він кілька днів перебував з легкими симптомами у лікарні, де його лікували експериментальними ліками. Його дружина Меланія і син також хворіли.

Президент України 42-річний Володимир Зеленський повідомив 9 листопада про виявлення у нього коронавірусу. Він перебував у лікарні і 23 листопада заявив, що аналізи підтвердили його одужання.

Прем’єр-міністр Великої Британії 56-річний Борис Джонсон хворів упродовж кількох тижнів у березні та квітні. Кілька ночей він провів у реанімаційному відділенні і згодом заявляв, що шанси його виживання були приблизно 50%.

У президента Бразилії 65-річного Жаїра Болсонару коронавірус виявили у липні. Він провів два тижні в ізоляції у своїй резиденції.

Президент Алжиру Абдельмаджид Теббуне заразився у жовтні і провів два місяців у лікарні в Німеччині. У середині грудня він повідомив, що сподівається незабаром повернутися додому.

48-річний президент Польщі Анджей Дуда був заражений у жовтні і перебував у самоізоляції.

Прем’єр-міністр Росії 54-річний Міхаїл Мішустін заразився у квітні і провів певний час у лікарні з симптомами COVID-19, поки його обов'язки виконував заступник.

Президент Ґватемали Алехандро Джіаматеі хворів у вересні з легкими симптомами.

Померли

Прем’єр-міністр Есватіні (донедавна країна називалась Свазіленд) 52-річний Амбросе Дламіні помер 14 грудня у лікарні через чотири тижні після виявлення у нього коронавірусу.

Колишній президент Бурунді 55-річний П’єр Нкурунзіза помер від хвороби, що, як припускають, була викликана COVID-19.

Колишній президент Індії Пранаб Мухерджі помер у віці 84 років трьома тижнями по тому, як аналізи підтвердили у нього коронавірус.

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