Провідний вірусолог США прокоментував припущення екс-голови Центрів з контролю та профілактики захворювань про походження коронавірусу

Доктор Ентоні Фаучі, провідний вірусолог США, прокоментував заяву екс-голови Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) Міністерства охорони здоров’я США Роберта Редфілда, який висловив припущення, що коронавірус, який став причиною пандемії COVID-19, ймовірно «втік» з лабораторії в Ухані. Цю теорію, яка посилила тертя між Китаєм і країнами Заходу, відкидають багато епідеміологів.

За словами Ентоні Фаучі, висловлене Редфілдом припущення означає, що вірус було адаптовано до людини у лабораторії.

"Ми тим, альтернативне пояснення, якого дотримуються більшість посадовців сфери охорони здоров'я, полягає у тому, що цей вірус циркулював у Китаї, імовірно у Вухані, протягом місяця, чи більше, до того, як його було клінічно визнано наприкінці грудня 2019-го року. Якщо це так, то вірус очевидно міг адаптуватись для більш ефективної передачі протягом цього часу і аж до часу, коли його було виявлено", - заявив Фаучі.

Він також відзначив, що Редфілд висловив "власну думку щодо можливості", але альтернативні появнення "підтримуються більшістю людей".

Водночас нинішня очільниця Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) Міністерства охорони здоров’я США Рошелль Валенскі (Rochelle Walensky - англ.) вказала, що очікує публікації доповідь ВООЗ щодо джерел походження COVID-19.

У п'ятницю Валнескі заявила, що спостерігає зростання випадків захворювання протягом останнього тижня.

"Носіть маску, яка тісно прилягає та вживайте заходів спрямованих на охорону громадського здоров'я, які, як ми знаємо, можуть, обернути ці тренди", - відзначила посадовиця у Twitter, - "Закатайте рукав, коли вам стане доступне щеплення проти COVID-19; щодня надходить більше вакцин".

Редфілд повідомив про своє припущення в інтерв'ю телеканалу CNN: «Трапляється, що респіраторні патогени, з якими працювали в лабораторії, інфікують співробітника лабораторії».

Редфілд додав, що вважає малоймовірним, що причиною хвороби стали кажани - як вважають багато експертів - «оскільки це один з вірусів, який найбільш легко передається від людини до людини». Він додав, що не стверджує, що вірус був свідомо «випущений» з лабораторії. Думка Редфілда збігається з позицією інших високопоставлених представників адміністрації Трампа.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) готує доповідь про походження коронавірусу. У лютому представник ВООЗ заявив, що кажани залишаються можливим джерелом і виключив можливість витоку з лабораторії.

Як повідомлялось, Володимир Дєдков, заступник директора російського Інституту Пастера, який є членом місії Всесвітньої орагнізації охорони здоров'я, яка досліджує походження хвороби, заявив інформаційній агенції AP, що інфікована особа імовірно принесла коронавірус до ринку в китайському Ухані, звідки він поширився.

За словами Дєдкова, провідними теоріями походження вірусу є: зараження від летючої миші через тварину-посередника; напряму від летючої миші; через заражені заморожені харчові продукти; через витік із лабороторії Інституту вірології в Ухані.

Як заявив Дєдков, дві останні версії, які обстоювали відповідно уряд Китаю та адміністрація колишнього президента США Дональда Трампа розглядаються як найменше імовірні, виходячи із наявних доказів.

Як відзначає AP, команда дослідників ВООЗ у Китаї спиралась у своїй роботі виключно на дані зібрані китайскими вченими. Раніше критки закидали Китаю перешкоджання спробам дослідити похоження вірусу, та ін.

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