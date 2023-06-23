"Я не хочу, щоб хтось з українців сумнівався щодо нашої рішучості", – адміністратор Програми розвитку ООН Ахім Штайнер. Відео

“Дозвольте мені бути дуже відвертим — на війні бувають моменти, коли організації зазнають невдачі, але я не хочу щоб хтось з українців сумнівався щодо нашої відданості й рішучості, навіть якщо вони не можуть зрівнятися з рішучістю самих українців”, — адміністратор Програми розвитку ООН Ахім Штайнер.